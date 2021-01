Se espera el visto bueno de Moscú para traer más dosis

martes 26 de enero de 2021 | 6:02hs.

El Ministerio de Salud de la Nación sigue esperando la llamada desde Rusia para arrancar con los vuelos a Moscú en los que se traerán las dosis contratadas y previstas para antes de fin de mes. Por ahora, desde el Fondo de Inversión Directa de Rusia, que maneja la vacuna Sputnik V, no dieron el visto bueno, pese a que hace una semana dijeron que las vacunas estaban disponibles.



Lo que ocurre con la Sputnik está ocurriendo con todas las vacunas: Pfizer tiene atrasadas las entregas más de un mes y la de Oxford-AstraZéneca recién empezaría a entregarse en Europa dentro de dos semanas (ver página 12). Una explicación posible es que las farmacéuticas sobrevendieron su capacidad de entrega y ahora están en dificultades para cumplir con lo firmado.



La impresión en el gobierno argentino es que Rusia tiene voluntad de cumplir con lo firmado, pero que fueron surgiendo problemas en la producción. Los términos y plazos del contrato los propuso Rusia, es decir que no existió ningún aceleramiento respecto de lo planteado por el Instituto Gamaleya. Por eso la expectativa es que la señal de largada llegue en cualquier momento.



Del lado argentino está todo preparado. En Aerolíneas Argentinas se reconfiguraron los aviones y están designadas las tripulaciones. El CEO de la empresa, Pablo Ceriani, ya acordó con los pilotos la secuencia de rutas que, al no ser tradicionales, requerían del acuerdo del gremio. El contrato con el Fondo de Inversión contempla la llegada de cuatro millones de la dosis 1 y un millón de la dosis 2 antes del 31 de enero, pero a la Argentina le sería suficiente que vayan llegando en partidas de un millón de dosis por semana.



Con la mirada puesta en la llegada de vacunas, están adelantados los planes de vacunación. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya hay más de un millón de inscriptos, mientras que en Caba no se abrió el registro.



En Misiones, en tanto, todavía se desconoce la cantidad de dosis que llegarán, y desde el ministerio de Salud ya avisaron que la estrategia de distribución será similar a la última tanda entregada.