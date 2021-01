Maxi López recordó el nacimiento de Valentino

martes 26 de enero de 2021 | 6:00hs.

Feliz por el cumple de su hijo mayor con Wanda, Maxi López hizo memoria y compartió el tierno relato de su nacimiento.



“Era una tarde de enero en la congelada Moscú a -35 grados cuando recibí el llamado de tu mamá que estaba en la Argentina. En aquel momento, algo adentro mío me dijo ‘es el momento’. Compré el pasaje 5 minutos después y a causa de los nervios me di cuenta de que el primer paso era pedir permiso a mi club para dejar Rusia. Llamé al Presidente. Recibí un rotundo ‘No estás autorizado a viajar’”, comenzó contando en Instagram.



“Son esas decisiones que te cambian la vida y de las que traen consecuencias, pero después de una hora estaba en el boarding de Sheremetyevo esperando mi vuelo. No te podés imaginar todas las cosas que se me pasaron por la cabeza en esas 18 horas de vuelo pero bueno, al final, llegué a Ezeiza y me recibió un calor hermoso de 25 grados. Tu tío Jony que me esperaba. Tu madre me había dicho que me esperaban antes de ir al sanatorio. Después de 30 minutos de viaje, el camino era otro y ahí me enojé. Le pregunté dónde me estaba llevando, quería ir a ver a mi hijo”.



En ese punto, refirió: “En ese momento, me confesó entre sonrisas y nervios que estabas a punto de salir y que tu madre ya estaba en la sala de parto... Que si hubiera llegado el vuelo con 30 minutos de retraso me hubiera perdido todo. Llegué al hospital, entré corriendo, y a través de un vidrio vi a tu abuela Mary que ya te estaba esperando ahí. Entré a la sala de parto y entendí que me habías cambiado la vida. Que fueron los 10.000 kilómetros más largos de mi vida, pero que todo había valido la pena”. “Esa noche de 2009 de hace 12 años atrás me regalaste el privilegio de ser padre. Feliz cumple, hoy lejos pero siempre cerca con todo mi corazón. Te amo, papá”, cerró.