Vacunas demoradas: Europa se niega a cambiar los planes

martes 26 de enero de 2021 | 6:02hs.

El vocero de la Unión Europea (UE), Eric Mamer, anunció ayer que el bloque no cambiará los planes de inmunización contra el coronavirus para el 70% de su población adulta en el verano próximo como consecuencia de los retrasos en las entregas de las vacunas, y advirtió sobre la necesidad de alcanzar los objetivos planteados para “superar la crisis”.



“No planeamos cambiar nuestros objetivos; si cada vez que nos enfrentemos a un problema modificamos nuestros planes, perderemos claridad y predictibilidad”, manifestó Mamer.



Si bien reconoció que los objetivos de la UE son “muy ambiciosos”, dijo que “es necesario alcanzarlos para superar la crisis” y remarcó: “Nuestro trabajo consiste en superar los obstáculos emergentes”.



Con más de 23 millones de casos de coronavirus, Europa es el segundo continente con más de afectado, detrás de América.



En este contexto, la Comisión Europea (CE) -el poder ejecutivo de la UE- instó a que se realicen más pruebas de detección de Covid-19 a los viajeros, luego de que altos funcionarios pidieran a los 27 estados miembros que impongan pruebas de PCR previas a todos los viajeros, y que los pongan en cuarentena a su llegada si provienen de zonas donde las variantes del virus más contagiosas se están expandiendo.



La CE también recomendó un régimen de cuarentena y pruebas intensificadas similar para los personas en “viajes esenciales” entre países de la UE o incluso dentro de ellos con áreas de alto riesgo.



Las recomendaciones agregaron aun más restricciones a la zona Schengen -que exime el uso de pasaporte-, lo que pone de manifiesto las preocupaciones mayores de Bruselas sobre una inminente tercera ola de la pandemia, ahora agravada por las variantes del virus con alta capacidad de contagio, que provienen del Reino Unido, Sudáfrica y Brasil.



Asimismo, la CE busca resolver rápidamente los retrasos en la entrega de vacunas, que motivaron una fuerte subida de tono con el laboratorio AstraZeneca, después de que el grupo farmacéutico británico anunció el viernes pasado que no podría cumplir con sus compromisos de entrega de sus vacunas.



El anuncio se produjo una semana después de que el grupo estadounidense Pfizer dijera que sus vacunas, desarrolladas con el socio alemán BioNTech y fabricadas en una planta en Bélgica, también se retrasarían.



Este cuadro podría arruinar el plan anunciado hace apenas una semana, de vacunar al 70% de los adultos en la UE para fines de agosto. En total, el bloque tendrá acceso a más de 2.300 millones de dosis de vacunas.



Días atrás, las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron reducciones temporales de suministros debido a sus planes para modernizar la producción, por lo que Polonia podría emprender en febrero acciones legales si Pfizer no cumple con la cantidad acordada.



En Italia, entre tanto, las autoridades de varias regiones suspendieron la campaña de inmunización debido a la escasez de suministros de las vacunas de Pfizer. En paralelo, Francia no excluyó multas o sanciones por demora.