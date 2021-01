Duomo Helados cumple 30 años y lo festeja con grandes lanzamientos

lunes 25 de enero de 2021 | 1:22hs.

La empresa misionera – líder en la elaboración y venta de helados en la región que, actualmente, cuenta con 72 sucursales distribuidas en las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Chaco – cumple 30 años este mes.

Y lo festeja con tres importantes lanzamientos: nueva campaña publicitaria, nuevo sabor de edición limitada y nuevos postres helados.

Planeta Duomo

La Campaña está realizada con dibujos animados porque éstos tienen mucho en común con el helado: nos recuerdan momentos felices de nuestra niñez.

El nombre de la campaña es “Planeta Duomo”. Este Planeta existe donde reina la naturaleza, donde la flora y fauna rodea a una de las siete maravillas del mundo. Es un Planeta soñado; sus habitantes son muy alegres porque, además de sus cinco sentidos – vista, oído, olfato, tacto y gusto – llevan encendido uno más: disfrutar el presente.

Los habitantes de Planeta Duomo miran el futuro mientras escuchan la música que les encanta, se abrazan a los buenos momentos y reconocen los aromas que los transportan a su infancia.

En toda situación, por más difícil que sea – como el momento que estamos atravesando ahora mundialmente – existe algo bueno para agradecer. Duomo nos invita a descubrirlo, valorarlo y poder disfrutarlo.

Nuevo sabor

Duomo Helados siempre sorprende con sabores originales, de edición limitada. Así, los misioneros nos hemos deleitado con Diamante Negro - helado de crema, con sabor a mora y un innovador color: negro -, Choco Cake - crema helada a base de dulce de leche y queso crema, con galletitas de chocolate, sabor chocotorta -, y Lemon Cake - helado elaborado con una base de jugo de limón y el agregado de galletitas y cascaras de limón, emulando a la deliciosa tarta Lemon Pie.

En esta oportunidad, el nuevo sabor es “Uva”, elaborado con jugo de uvas producidas por agricultores misioneros. Es de color violeta intenso y muy refrescante, ideal para el verano.

Este helado de fruta, tiene una muy buena consistencia - característica principal de todos los helados de Duomo - ya que no está hecho con agua y esencia de uva sino 100% con jugo de uvas de nuestra provincia.

Postres

Además de sus deliciosos treinta y seis sabores de helados de crema y frutas, Duomo también cuenta con postres helados como Alfajor helado, Palito Bombón y Bombón Escocés.

Ahora, por su 30° Aniversario, la heladería misionera lanza tres postres más: Duomón, Almendrado y Bombón Suizo. Duomón - la estrella de todos los postres de Duomo – es un palito helado de vainilla, cubierto con baño de repostería de chocolate con leche, almendras y crocante de maní. El postre Almendrado es un helado sabor almendra, con crocante sabor almendra; y el Bombón Suizo – un clásico - es un helado de dulce de leche y crema americana, cubierto con baño de repostería de chocolate con leche.

Los comienzos de Duomo Helados

Un 1° de enero de 1991, Carlos Lancioni – fundador de Duomo Helados – comenzó a cumplir su sueño de tener una empresa propia. Ese día, abrió su primer local, con el nombre de “Capri”, sobre avenida Uruguay casi Mitre, frente a la antigua Terminal de Ómnibus de Posadas.

“El 31 de diciembre trabajé hasta tarde para dejar todo listo. Había pintado el local de color gris, la iluminación consistía en cuatro apliques rojos en las paredes y otros cinco en el cielorraso de machimbre de pino. El cartel de sabores y precios era un telgopor con cartelitos de cartulina roja, escritos con fibra negra”, recordó Carlos.

“Antes del mediodía llegaron los helados, los acomodé en los freezers y, finalmente, abrí las puertas. Mi primer cliente fue un niño; un niño que ya era hombre porque debía trabajar como maletero todos los días en la Terminal, que estaba enfrente. Durante muchos años lo vi crecer y siempre recordé que me compró el primer helado de una bocha. Ese día no vendí mucho pero sentí que ya había comenzado y, desde ese momento, vender helados fue parte de mi vida”, contó emocionado y con mucho orgullo.

Estos treinta años de crecimiento y afianzamiento de la marca no fueron fáciles. Carlos lo comparó con hacer un viaje en una ruta en construcción: “Por momentos, la ruta es de ripio; luego, nos encontramos con un asfalto nuevo y algún trecho de autopista. Cuando pensamos que ya no vuelve el ripio, nos equivocamos! Y siempre hay algún puente que no se terminó y saltamos otra vez, vuelve la ruta vieja y rota, asfalto nuevo, autopista y tierra de nuevo…”.

Sin embargo, a pesar de los momentos más difíciles, él siempre continuó adelante, encontrando en sus hijos la fuerza necesaria para no bajar los brazos: “Mis hijos me dieron fuerza para perseguir este sueño. Cada dificultad que superaba, cada error que debía corregir, siempre pensaba que sería una buena enseñanza para ellos, y eso me daba más fuerzas para seguir”.

Maravilloso presente

Actualmente, la cadena de heladerías Duomo cuenta con 72 sucursales distribuidas en las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Chaco. Algunas de ellas son propias y otras, franquiciadas, una característica más que distingue a esta empresa misionera en materia de crecimiento, ya que es la única de la provincia que ofrece franquicia de su marca.

La fábrica se encuentra en Posadas. Allí se elaboran los treinta seis deliciosos sabores, con materias primas naturales y de primera calidad, con procesos de monitoreo permanentes y cumpliendo estrictamente con los parámetros exigidos por el Código Alimentario Argentino y de acuerdo a los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) y a las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

Durante estos treinta años, Duomo ha tenido un gran crecimiento basado en el esfuerzo y la dedicación pero, especialmente, enfocado en su equipo de trabajo a través de la profesionalización de áreas y la capacitación permanente. La empresa valora enormemente a sus colaboradores y franquiciados y apuesta a seguir creciendo junto a ellos.