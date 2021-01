Fede Bal, preocupado por la salud de Carmen

viernes 22 de enero de 2021 | 2:16hs.

Tras conocerse la noticia de que la capocómica Carmen Barbiere padece coronavirus y permanece internada, su hijo Fede Bal brindó algunas declaraciones.

Más allá de la preocupación por saber que Carmen está padeciendo el virus, Fede destacó que están muy afligidos porque ella no puede recibir visitas por la cuestión protocolar.

“Y ahora van a empezar a decirme ‘vos que hiciste fiestas, que no te cuidás’. Terminó contagiándose mi vieja, que no para de cuidarse, laburar y hacer todo bien. Estoy preocupado por ella, aunque evoluciona favorablemente”, expresó. Y se despidió pidiéndoles a sus seguidores que, por favor, sean conscientes de la gravedad del virus. “Cuídense, realmente es muy triste no poder estar a su lado”, sentenció.