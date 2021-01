Los Gladiadores se miden con el campeón

martes 19 de enero de 2021 | 6:01hs.

Después de anticipar la clasificación a la próxima ronda, Los Gladiadores y el campeón Dinamarca definirán hoy al ganador del Grupo D del Mundial de handbol de Egipto, que se está realizando a pesar del rebrote de coronavirus.



El partido se jugará desde las 16.30 en el Cair oStadium Hall, donde el seleccionado argentino intentará pegar un batacazo frente a Dinamarca, campeón mundial y olímpico.



Argentina, dirigido por el español Manuel Cadenas, no jugó bien en sus dos primeros partidos, aunque cumplió con su objetivo de ganar y avanzar a la próxima instancia del Mundial.



Un equipo afuera por Covid

El seleccionado de Cabo Verde, afectado por un brote de coronavirus, se retiró del Mundial de handball Egipto 2021, según anunció ayer la Federación Internacional (IHF).



Cabo Verde, con sólo nueve jugadores disponible, no pudo presentarse el domingo para la disputa de su segundo partido ante Alemania y tampoco iba a poder hacerlo mañana ante Uruguay en la última fecha del grupo A.



El reglamento de la competencia exige que un seleccionado debe tener un mínimo de diez jugadores para la disputa de sus partidos y el equipo africano no los tenía.



El seleccionado de Cabo Verde viajó a Egipto con sólo once jugadores después de un brote de Covid-19 y ya en la ciudad de El Cairo dos nuevos integrantes contrajeron el virus, por lo que decidió renunciar al Mundial.