lunes 18 de enero de 2021 | 6:02hs.

El oficialismo de la Cámara de Diputados descartó la posibilidad de sesionar la semana próxima y buscará hacerlo el miércoles 27 con una agenda consensuada en la que figuran temas como el proyecto que apunta a darle sostenibilidad a la deuda externa, una iniciativa que contempla incentivos a la construcción y una prórroga a la ley de biocombustibles.



El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, comenzó a circularizar entre los presidentes de bloque el acta que establece la prórroga del trabajo de sesiones mixtas, que se utilizó hasta el 4 de enero y que prevé presencialidad en el recinto con excepciones para aquellos casos de grupos de riesgo (por edad o salud).



La propuesta es que el acuerdo tenga vigencia hasta el 12 de febrero (30 días hábiles) y precisa también que las firmas de los dictámenes deben hacerse de forma presencial, salvo los casos de los diputados que pertenezcan a los grupos mencionados.



Juntos por el Cambio aún no firmó el acta y le envió una nota a Massa en la que le pide que detalle en un anexo el temario que propone el oficialismo para la primera sesión del año, que en principio se bosquejaba para el miércoles próximo, pero que, a la luz de los hechos, se concretaría el miércoles 27.



Desde la principal bancada opositora no quieren que de imprevisto aparezcan en el temario proyectos como la reforma judicial o el referido al Ministerio Público Fiscal, que cuentan con sanción del Senado y fueron incluidos por el presidente Alberto Fernández entre las iniciativas habilitadas para las sesiones extraordinarias.



Tampoco firmaron los dos diputados de la Izquierda, que consideran que no es necesaria la formalidad del acta.



Los tres diputados de Consenso Federal tampoco lo hicieron ya que esperan que el oficialismo les garantice que en la primera sesión del cuerpo se incluya el proyecto sobre biocombustibles, que cuenta con aprobación unánime del Senado.