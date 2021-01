Responsabilidad que cambia vidas

domingo 17 de enero de 2021 | 6:00hs.

Adoptar un animal es siempre un acto de amor genuino. Abrir las puertas del hogar y darle la oportunidad de pertenecer a una familia es una acción noble y bondadosa. Pero además del amor, el acto conlleva también asumir una enorme responsabilidad y compromiso con la vida.

En la Tierra Colorada, desde hace varios años, rescatistas y proteccionistas trabajan en conjunto por el sólo objetivo de resguardar y contribuir a que se cumplan los derechos de los que no tienen voz. Es así como, con el correr de los años, y mucha organización de por medio, la red de trabajo fue creciendo e ideando estrategias y propuestas que contribuyan, entre otras cuestiones, a la adopción y tenencia responsable de las mascotas.

“Nuestro trabajo no consiste solamente en dar en adopción y hacer un seguimiento de los animalitos adoptados, sino también colaboramos con atención en veterinarias, tránsito para los que necesiten, rescate de aquellos que están en situación de calle o muy enfermos y mucho más. El trabajo es variado y constante y siempre en pos del bienestar de los animales”, destacó Agustina Roggini, del grupo de rescatistas Esperanza Animal, en diálogo con El Territorio.

El grupo –compuesto por cuatro integrantes: Fernanda Belaustegui, Sabrina Graef y Roxana Krause, además de Agustina- trabaja desde hace dos años y medio en la causa. Al igual que ellas, Carolina Gamarra -una de las administradoras de la página de Facebook Mascotas perdidas y Encontradas en Posadas-; Marta Pavluk –presidenta de la fundación Mymbá- y otros tantos grupos proteccionistas trabajan individualmente y también en conjunto con el fin de mejorar la calidad de vida de los animales y generar conciencia social.

Entre los proyectos que llevan adelante se enmarca el de adopción. Se trata de una propuesta que busca además de encontrar un hogar para cada animal, que la tenencia y el cuidado de esa mascota se dé bajo condiciones responsables y seguras.

“Entre otras muchas cuestiones nos encargamos de que el o los adoptantes cumplan con una cierta cantidad de requisitos como ser tener patios cerrados, solvencia económica para mantener al animal, compromiso de castración y cuidados veterinarios, y que cumplan con las vacunas, entre otras cuestiones”, aseguró Gamarra.

“Además de esos requisitos siempre tenemos en cuenta que la familia pueda costear los gastos que conllevan adoptar un animal rescatado–que generalmente son perros o gatos-. En nuestro caso, solemos dar en adopción algunos animales que tienen enfermedades de por vida, como leishmaniasis por ejemplo. Entonces, cuidamos también que la familia pueda comprar los medicamentos necesarios. Hemos tenido muy pocos casos de deserción, generalmente las familias siempre adoptan con responsabilidad y amor”, destacó Agustina, quien antes de dar en adopción a un animal firma un contrato con los adoptantes en el que la persona a cargo se compromete a cuidar y cumplimentar con los requisitos.

Asimismo, los grupos se encargan también de realizar un seguimiento de cada caso visitando los nuevos hogares, solicitando fotos del estado del animal y controlando otras tantas cuestiones para constatar el bienestar de la mascota. “Tenemos un pequeño legajo con la lista de los animales que fuimos dando en adopción”, detalló la integrante de Esperanza Animal, quienes desde que iniciaron en la causa lograron alrededor de 2000 adopciones.

Como parte de su labor, los grupos comparten una lista de malos adoptantes en la que figuran aquellas personas que no han cumplido con los requerimientos necesarios y que se haya constatado que maltrataron o fallaron como tenedores responsables.

Todas estas cuestiones se lograron exclusivamente a partir de la autogestión y el trabajo en equipo por parte de los proteccionistas, sólo por amor a los animales.

Responsabilidad colectiva

“Es un trabajo arduo porque la mayoría de los que estamos en esto lo hacemos al margen de nuestros trabajos y demás ocupaciones. Pero trabajamos en equipo y nos ocupamos de todo. Últimamente hemos acudido también a muchos rescates. Se están abandonando muchos animales y hay una sobrepoblación increíble” señaló por Carolina Gamarra que la semana pasado dio en adopción a un perro y un gato pero en un solo llamado constató el rescate de 4 perros. “Por eso insistimos muchísimo en las castraciones”, agregó aludiendo a que en los últimos meses tuvo más rescates que adopciones y que la población de perros y gatos es tal que, la mayoría de los que adopta responsablemente ya cuenta con al menos un animal en su casa.

“No damos abasto. Todos los días nos llueven mensajes de perros o gatos abandonados, en la calle, heridos o recién nacidos y tirados en cajas”, deslizó por su parte Marta Pavluk. “A partir de un estudio realizado, mediante cálculos, sólo en Posadas se necesitan practicar unas 100 castraciones diarias –en perros y gatos- para conseguir, de aquí a un tiempo, una población equilibrada. Pero estamos muy por debajo de la cifra. Desbordados”, siguió, haciendo hincapié en que la adopción es sumamente importante pero asimismo, la castración masiva y responsable sería la solución al problema de la sobrepoblación y el abandono.

“Si las personas tomaran conciencia de la cantidad de animales que están en la calle, en situación de abandono o incluso en los refugios, tomarían conciencia respecto a la importancia de la castración”, señaló Roggini por su parte.

En ese sentido, fomentar no solo el amor por los animales sino también el compromiso y la conciencia social es fundamental. “Creo que no hay raza, color de pelo o de ojos, tamaño o pelaje. No existe diferencia y ellos jamás la hacen. Todos merecen el amor de una familia, todos dan el mismo amor. Detrás de cada caso hay un enorme trabajo de recuperación y ganas de vivir. Hay muchísimos, y todos merecen una oportunidad”, cerró esperanzada.