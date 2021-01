Ardiles se recuperó del coronavirus en Inglaterra

domingo 17 de enero de 2021 | 6:01hs.

El ex futbolista Osvaldo Ardiles, campeón del mundo con Argentina en 1978, recibió ayer el alta de coronavirus luego de dos semanas, según lo comunicó en sus redes sociales.

“Para todos mis seguidores: Muy contento de poder decirles que me he recuperado de Covid-19. Testeé positivo el primero de enero y a partir de allí ha sido una pelea muy grande con este virus tan horrible”, escribió en Twitter.

“Gracias a todos ustedes por su preocupación y por todas las buenas ondas. Abrazoooo”, cerró el ex jugador de Tottenham.

Ardiles y su esposa, Silvia, contrajeron el coronavirus a principios de este año y, si bien en un principio la mujer tuvo fiebre, luego aparecieron otros síntomas característicos en ambos hasta que recibieron el alta médica.