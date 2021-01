viernes 15 de enero de 2021 | 8:28hs.

Guaraní se preparó toda la semana para su segunda presentación en el torneo Regional, tras la victoria 3-2 del pasado sábado ante Atlético Posadas en el debut. El encuentro de mañana, en Curuzú Cuatiá, podría marcar para bien el rumbo de la Franja en el certamen y acercarlo a su primer objetivo: la clasificación a la final de la región Litoral Norte.

Si bien ese es el primer paso, el DT Nazareno Godoy confesó que “miramos más allá” y que el objetivo es el ascenso. Por eso la visión del entrenador no está limitada solamente al encuentro ante Victoria.

“Si ganamos en Curuzú Cuatiá tenemos un gran porcentaje (de la clasificación), pero nosotros miramos más allá, en otra cosa”, aseguró el técnico franjeado. “Pensamos en ir creciendo todos los partidos, en salir satisfechos en todos los partidos, tenemos una visión un poco más allá de lo que es esta fase. Se puede dar o no, pero miramos más lejos”, agregó.

“Es importante ganar porque nos va a dar una gran chance de marcar la clasificación y me gustaría ganar siempre”, completó.

Si la Franja gana quedará con seis puntos y tendrá la tranquilidad de que ninguno de sus rivales lo alcanzará cuando tenga fecha libre la semana que viene. Eso no desvela al DT, sino conseguir un buen funcionamiento que lo acerquen al gran objetivo del ascenso.

“Miro más allá en cuanto a resultados, al fortalecimiento, a la convicción, es un conjunto que vamos trabajando para llegar de la mejor forma. Trabajamos mirando un objetivo principal que es que nos trazamos cuando llegamos, esa es mi visión, que trato de transmitir y que los jugadores se convenzan”, analizó Godoy.

Pensando en el juego

El debut de Guaraní estuvo marcado por los errores. Hubo dos goles en contra y falencias de los arqueros que, tanto la Franja como Atlético Posadas aprovecharon y transformaron en goles. Luego del análisis debido, Nazareno Godoy separó lo positivo de lo negativo y alegó que los errores fueron parte del debut.

“Lo positivo es que si hubo un equipo que intentó jugar y que buscó el partido desde el primer momento fue Guaraní. Eso me gustó. No me gustaron los errores obviamente, porque se convirtieron cinco goles, tres nosotros con jugadas y dos del rival, que los hicimos nosotros por errores propios”, comentó el entrenador del conjunto misionero.

“No me dejó preocupado, porque fue el inicio, con muchos errores porque hacía mucho tiempo que no se jugaba un partido oficial y eso hace, quizás, que se comentan muchos errores. Teníamos que ganar y lo ganamos”, agregó.

A pesar de que “mira más allá”, Godoy es consciente la clase de certamen en el que está Guaraní y que este Regional en particular es y será muy atípico. “Esto es corto, si bien tuvimos una preparación de casi dos meses, este tipo de torneos no te dan margen de error. Te equivocas, te va mal un partido, y empezás a pensar en otra cosa”, marcó el DT.

“El fútbol en general está raro, por eso hay que adaptarnos y ser convincentes. Trato de que el jugador tenga esa convicción para afrontar cada partido y cada objetivo que nos trazamos”, reflexionó el entrenador.

Por último, Godoy contó que tiene varios apuntes e información sobre Victoria de Curuzú Cuatiá, pero que pretende que el protagonista en tierras correntinas sea la Franja.

“Vamos a ir a una cancha chiquita, a un reducto complicado. Trabajamos para eso, pero siempre pensando en nosotros, en lo que preparamos, en ser un equipo ofensivo, que es lo que a mí me gusta”, cerró el DT franjeado.

Guaraní viajará hoy a Curuzú Cuatiá y mañana, desde las 18, se medirá con Victoria, por la 2° fecha de la zona 1 de la región Litoral Norte.