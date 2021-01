Se levantó un ciclón y se llevó a Soso

martes 12 de enero de 2021 | 6:01hs.

La renuncia del director técnico Mariano Soso y la incertidumbre sobre el futuro de los hermanos paraguayos Ángel y Óscar Romero profundizaron ayer la crisis deportiva de San Lorenzo, a horas de la goleada sufrida ante Banfield (4-1) en el cierre de la Copa Diego Maradona.



Soso, tras apenas once partidos en el banco “azulgrana”, le comunicó ayer su decisión al presidente Marcelo Tinelli y también a los tres miembros de la Secretaría Técnica: Leandro Romagnoli, Alberto Acosta y Hugo Tocalli, informaron a Télam fuentes del club.



El exentrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata y Defensa y Justicia en Argentina había resuelto su salida el domingo después del revés en el estadio Florencio Sola, donde su equipo evidenció un llamativo caos táctico.



Los nombres que comenzaron a circular como posibles reemplazantes son Diego Dabove (Argentinos Juniors), Hernán Crespo (Defensa y Justicia), Néstor Gorosito (recientemente llegado a Olimpia de Paraguay) y Rubén Insúa, DT campeón de la Sudamericana 2002 en el club.



Otra vez en el ojo de la tormenta

La debacle en Banfield, además de la anunciada salida del entrenador, abrió un interrogante sobre la situación de los hermanos Romero, los mejores futbolistas del plantel, que anoche tuvieron un nuevo altercado con algunos de sus compañeros.



Ayer, desde la cuenta que comparten en Twitter (@romeroteam), los “guaraníes” publicaron un mensaje de interpretación ambigua: “Un cierre de campeonato donde no pudimos cumplir con el objetivo. Agradecidos por el cariño y el apoyo de todos a lo largo de este tiempo. ¡Vamos San Lorenzo!”.



Los Romero regresaron del estadio Florencia Sola de manera particular después de discutir con algunos de sus compañeros. Según versiones, el juvenil defensor Federico Gattoni le hizo una recriminación a Ángel y luego intervino el arquero Fernando Monetti, quien le habría lanzado un golpe al futbolista del seleccionado paraguayo.



Los gemelos tiene un largo historial de conductas polémicas desde su llegada a San Lorenzo a mediados de 2019. La más resonante ocurrió en septiembre del año pasado cuando Ángel fracturó a su compañero Andrés Herrera por una fuerte infracción cometida durante un entrenamiento.



Ese día, los hermanos se retiraron antes de la práctica con recriminaciones del propio Monetti y el experimentado defensor Fabricio Coloccini. Por aquella actitud, Soso mantuvo al paraguayo separado del plantel durante una semana.



Los Romero tienen contrato firmado en San Lorenzo hasta el 30 de junio de 2022 pero su continuidad en el club es una incógnita en momentos que Corinthians de Brasil, exequipo de Ángel, se menciona como posible destino conjunto.



En San Lorenzo, por estas horas, nadie se anima a asegurar que los gemelos se presenten el próximo jueves 21 de enero a las 9 cuando el equipo, con nuevo técnico, retome los entrenamientos en la Ciudad Deportiva.