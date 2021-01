En Misiones los intendentes definen si se implementan restricciones en sus comunas

viernes 08 de enero de 2021 | 17:26hs.

El gobierno de Misiones trabajará con los intendentes, de forma conjunta, para analizar la situación de cada localidad y así avanzar, de ser necesarios, con las medidas que sugiere el gobierno nacional para frenar la pandemia.

En el decreto firmado por el presidente de la Nación, y publicado este viernes en el Boletín Oficial, se indica que hay dos criterios a seguir para definir si una ciudad debe necesariamente restringir actividades, y en especial lo que sugiere la Nación es la restricción de la circulación nocturna. Aunque no obliga a tomar ninguna medida.

Esos dos criterios se basan en cálculos hechos sobre los contagios de cada localidad. Uno de estos criterios es la incidencia de contagios. Es decir que el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días cada 100 mil habitantes sea superior a 150. Ninguna localidad de Misiones cumple con este criterio, todas están por debajo, incluso Posadas que es la más complicada en cuanto a contagios, pero que no llega a cumplir con este parámetro.

Por otra parte se sugiere también revisar el nivel de aumento de casos en la última quincena. Esto se consigue dividiendo “el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos”. Esa división no debe ser superior a 1,20. Es decir, que los casos no aumenten más de un 20% de una quincena a la otra.

Aquellas localidades que no estén dentro de estos criterios, podrían no declarar ningún tipo de restricciones, si así lo quisieran. Esto mismo es lo que hizo Puerto Iguazú, dónde su intendente, este viernes por la mañana anunció que no hará ningún tipo de restricción. Lo mismo anunció, a través de sus redes sociales, el intendente de Garupá, Luis Ripoll.

No obstante ello, si es que las autoridades consideran pertinente fijar restricciones como medida para frenar la circulación de personas, para así frenar la circulación del virus, podrían hacerlo. Esto mismo es lo que hizo el intendente de Oberá, quien fijó restricciones diferenciadas para los días de semana y fines de semana.

Las miradas ahora están puestas en Posadas, porque la ciudad capital es la que tiene mayor actividad, pero además es la que según los criterios de la Nación estaría caminando en los límites de lo sugerido. En la capital provincial ya se impusieron algunas limitaciones en el transcurso de la semana, cuando se conoció que quedan suspendidos los shows en locales gastronómicas.

En este contexto, el gobernador Oscar Herrera Ahuad tiene proyectado trabajar con los intendentes para que sean ellos quienes, a partir de la realidad local, decidan si es necesaria la restricción o no. Esto, teniendo en cuenta la cuestión sanitaria, pero también la actividad económica de la localidad, que si cumple con los protocolos preestablecidos no deberían ser un riesgo para los vecinos.

Por otra parte, al día de hoy el sistema sanitario de Misiones está trabajando de forma holgada, lejos del riesgo de saturación. Esto es lo que le brinda al gobierno provincial cierta tranquilidad y margen de maniobra para tomar decisiones que no solo miren la salud, si no que también cuiden actividades económicas como el turismo, que está en plena temporada, aunque lejos de estar en su mejor momento.