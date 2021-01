Coppola también se contagió de Covid

martes 05 de enero de 2021 | 6:00hs.

Guillermo Coppola se sumó a la extensa lista de famosos que dieron positivo de coronavirus. Si bien físicamente se encuentra bien, está angustiado y preocupado por las personas que estuvieron con él en los últimos días. Para evitar contagios, se aisló en su habitación.



“Somos Covid positivo”, dijo en diálogo con Guido Kaczka en el ciclo de la Cien, No todo está dicho, donde es columnista, y explicó: “Estoy bien, tomé temperatura, sentí que no era el mismo de todos los días, tenía tos seca y me fui a hacer análisis”. Y cerró: “Me angustié, un poco de llanto”.