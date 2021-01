Salma Hayek cautivó a los seguidores en las redes

martes 05 de enero de 2021 | 6:00hs.

Solamente bastaron cuatro días de 2021 para que la actriz Salma Hayek presumiera su torneada figura y deleitara a sus seguidores con una sensual fotografía en bikini. La mexicana de 54 años encendió las redes sociales y cautivó las miradas de propios y extraños.



La veracruzana se dejó ver en un traje de baño de cuello halter marrón cacao, el cual resaltó sus espectaculares curvas y su vientre plano. Hayek no especificó en qué parte del mundo se encuentra, pero sí destacó que los últimos días los disfruta en un paradisíaco centro turístico de días soleados.



A pesar de que no escribió ninguna descripción en su publicación de Instagram, la estrella de Hollywood acompañó su conjunto con una gafas de sol de carey y un collar de oro brillante. En las imágenes se muestra una Salma relajada y con mucho amor propio, además de con una actitud positiva luego de un 2020 caótico y rebasado por la pandemia de Covid-19.



En cuestión de minutos, la postal acaparó la atención de los más de 16,8 millones de seguidores en su red social. Hasta el momento, la fotografía cuenta con 1.346.457 me gusta y varios comentarios para elogiar a la famosa, quien siempre se mostró solidaria con los grupos vulnerables que enfrentan las crisis sanitaria alrededor del mundo.



“Santa Virgen de Guadalupe”, “Bellísima Salma”, “Como el buen vino”, “Tu look es perfecto”, son algunos comentarios que recibió Hayek de parte de sus seguidores.



Una de las esposas y madres más sensuales del mundo del espectáculo también demostró su look con un chongo casual y un discreto lápiz labial color rosa.



Estas publicaciones no son aisladas, pues la semana pasada la misma actriz decidió despedir el 2020 con una serie de fotografías al natural y desde una playa paradisíaca con origen desconocido.