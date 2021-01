Gianinna sembró dudas del vínculo Morla-Luque

martes 05 de enero de 2021 | 6:00hs.

El conflicto desatado en torno al fallecimiento de Diego Maradona es tal, que a más de un mes de su partida ninguno de sus deudos estaría logrando elaborar el duelo en paz y como corresponde. De hecho, impulsada por el doctor Mario Baudry, actual pareja de Verónica Ojeda y patrocinante de Dieguito Fernando, se inició en los tribunales de San Isidro una causa para determinar las “causales de muerte” del astro que, según el letrado, podría llegar a cambiar la carátula por la de “homicidio culposo” o, incluso, “homicidio simple”.



Por tal motivo, hoy a Justicia se encuentra investigando tanto a los médicos que atendieron al jugador en sus últimos días, el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y todo el equipo de enfermeros, como también al grupo de personas que lo acompañaron durante la internación domiciliaria a la que había sido sometido en la casa que su apoderado, Matías Morla, le había alquilado en Tigre con este fin. Y, en ese sentido, se realizaron pericias toxicológicas y tecnológicas, con el fin de saber a ciencia cierta que medicamentos recibió Maradona y cuáles no, pero también qué llamadas se hicieron entre la gente de su entorno.



En este marco de situación, en la tarde de ayer Gianinna Maradona publicó un llamativo tuit. “Alguien que esté al pedo...¿Se fija si en algún lugar figura que M. Morla fue abogado de Luque cuando estuvo procesado? ¿Y si coincide que cuando Luque sale se lo presentan a mi papá? ¡Gracias amores!”, escribió junto a un corazón rojo, sembrando un interrogante sobre la relación entre el letrado y el médico.



En una entrevista ofrecida a Teleshow, Baudry había avalado la teoría de que Luque había llegado a la vida de Maradona gracias a su apoderado. “En su momento lo puso el doctor Morla y eso ya lo tenemos acreditado en la causa, por más que Luque diga que no tenía relación con él. Hay mucha información que no trascendió, pero la fiscalía viene trabajando muy bien. Y la responsabilidad se puede extender hacia muchas otras personas”, había dicho el patrocinante de Dieguito Fernando.



El letrado, además, había asegurado que el neurocirujano había declarado como testigo en una causa que se sigue en Miami y que, a diferencia de lo que viene diciendo desde que falleció Diego, allí había asegurado que era el “médico de cabecera” del astro. “Luque va a tener que decidir si va preso en la Argentina o va preso en Estados Unidos por perjurio, lo que allá constituye un delito federal”, había explicado.



¿Cuál es el procesamiento al que se refiere Gianinna? Tiene que ver con un hecho ocurrido durante la madrugada de Año Nuevo de 2011, por el cual Luque fue acusado de homicidio y permaneció cuatro meses detenido. Todo comenzó con una pelea callejera en el barrio de Villa Caraza, que terminó con la muerte de un hombre de 43 años, llamado Sergio Omar Samosiuk.



En esa riña hubo otros tres involucrados que fueron condenados a ocho años de prisión, pero el neurocirujano resultó absuelto por el Tribunal Oral Número 3 de Lomas de Zamora en 2015. Y esa sentencia, aunque fue apelada por la fiscalía interviniente, la confirmó más tarde la Cámara de Casación Penal bonaerense. Sin embargo, por lo que se sabe, el abogado que defendió a Luque en aquella oportunidad fue el doctor Julio Riva, el mismo que lo patrocina e la actualidad, y no Morla.