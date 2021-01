Convocan a concurso de videoclips y microrrelatos

martes 05 de enero de 2021 | 6:00hs.

Como una iniciativa para revitalizar el sector audiovisual, golpeado por la cuarentena que impuso la pandemia de coronavirus, el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (Iaavim) pone en marcha la tercera etapa del ‘Plan de Contingencia para el Sector Audiovisual de la Provincia de Misiones’.



Este trayecto se denominó ‘Convocatorias de Verano - Transición 20/21 Incentivo a la Creación Audiovisual’.



La convocatoria incluye dos líneas de incentivos, por un lado para la realización de videoclips y por el otro, para la realización de microrrelatos temáticos sobre Misiones.



Esta línea de fomento está dirigida a las personas inscriptas en el Registro Provincial Audiovisual (Repa) y se materializa como ayudas económicas temporales para brindar un apoyo a los trabajadores “en la etapa de transición hacia la nueva normalización de la actividad audiovisual en la provincia que, debido al contexto actual por Covid-19, no cuentan con el volumen habitual de trabajo”, indicaron del organismo provincial.



Estas ayudas, en general, además de dinamizar pequeños núcleos productivos, incentivan a la realización de piezas audiovisuales con géneros y formatos poco desarrollados actualmente, apuntaron.



El período para la presentación de los proyectos abrió el lunes e irá hasta el 31 de enero a través del formulario online que se encuentra publicado en la página del Iaavim (www.iaavim.misiones.gob.ar).



“Esta convocatoria, tal como es el caso de los Planes de Contingencia para el Sector Audiovisual de la Provincia anteriores, está pensada como un concurso ágil, dinámico, con plazos cortos”, explicó la gerente de Fomento del Iaavim, Marisa Hassan.



“En este contexto de emergencia sanitaria donde la actividad está en una etapa de transición, la iniciativa permitirá dinamizar mínimamente las economías de las trabajadoras y trabajadores del sector audiovisual de la provincia. De esta manera, se apunta a que en un corto plazo, los pequeños núcleos productivos de diferentes puntos del territorio misionero puedan postular sus propuestas en el término de dos meses (enero y febrero), con el fin de concretarse en marzo”, destacó.



“Se trata de dos líneas de incentivo para la realización de videoclips y microrrelatos que descubran lugares de Misiones pocos conocidos”, añadió.



A su vez hizo hincapié en que la convocatoria llega en este momento de transición, en un marco en el que se dio un nuevo decreto del Ejecutivo provincial que extiende la emergencia sanitaria hasta marzo.



“Es importante, en este contexto, llegar con un alivio, una ayuda al sector, además esta iniciativa está ligada directamente a movilizar y fomentar procesos creativos. De esta manera no es sólo una ayuda económica sino también permite como contraprestación poder hacer un trabajo relacionado a lo que le gusta a cada uno”, mencionó Hassan.



En realación a los géneros promovidos, la funcionaria explicó que el del videoclip surge como respuesta a la demanda de los usuarios Repa y se constituye en una nueva experiencia de articulación entre audiovisual y música.



Y a través de microrrelatos se pretende promover la producción audiovisual que muestren a Misiones con sus sitios bellos y no tan conocidos.