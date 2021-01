Como mira el arte la esperanza

martes 05 de enero de 2021 | 6:00hs.

Se inauguró ayer el ciclo Arte en Verano con una muestra plástica colectiva de los artistas Bernardo Neumann, Sylvina Goerling y Hugo Quintanilla.



La exposición estará disponible hasta el 17 de enero en el primer piso del Posadas Plaza Shopping -ingreso por la esquina de Bolívar y San Lorenzo-. Se puede visitar de forma gratuita y en cumplimiento del protocolo sanitario vigente.



El ciclo de artes visuales se desarrollará hasta febrero, con rotación de propuestas cada quince días. En tanto, los sábados habrá música y otras actividades culturales.



Arte en Verano se enmarca en el programa Pravim de la Secretaría de Estado de Cultura provincial, para la revalorización de las artes visuales y museos.



Acerca de esta línea de acción del Pravim y de la muestra de arte en vacaciones, Zulma Pittau, subsecretaria de Revalorización Patrimonial y Museos, señaló: “Estamos contentos de poder abrir este espacio de arte en verano, venimos de un año en que los centros de arte y museos estuvieron cerrados y los artistas no pudieron exponer”.



Detalló que el ciclo de exposiciones de artes visuales se pudo realizar, “gracias a que desde el shopping nos prestaron el espacio, disponemos de la galería del primer piso y de dos locales, es un espacio amplio y el protocolo es el que está vigente, toma de temperatura y puesta de alcohol en gel en el ingreso, uso obligatorio de barbijo y las escaleras, una para acceder a la planta superior y la otra para bajar, estaremos muy atentos a que se den todos los cuidados sanitarios”.



Al mismo tiempo que se habilita la galería de arte en el edificio comercial, también desde el Pravim comienzan las obras de refacción en la sala Areu Crespo, en el ingreso del Museo Juan Yaparí de Posadas y obras de puesta en valor de la Casa Museo de Horacio Quiroga en San Ignacio.



“El Pravim se presentó hace unos días en la plaza 9 de Julio, es un programa de revalorización y puesta en valor de nuestros museos y espacios de arte provinciales y tiene lugar mediante el trabajo articulado de Cultura con otros organismos públicos y privados”, explicó Pittau en diálogo con El Territorio.



Acerca del cronograma de exposiciones adelantó que “es una propuesta ecléctica, con obras transitorias que irán rotando cada dos semanas, abrimos con una muestra de pinturas, luego habrá esculturas, intervenciones, fotografía. El objetivo es poner al alcance de quienes visiten la galería una muestra amplia de la producción de los artistas visuales de la provincia. Entre enero y febrero unos 16 artistas expondrán en la galería del shopping”.



Hilo conductor

Si bien la convocatoria a los artistas para esta primera muestra fue con una consigna abierta, cada uno en soledad hiló una búsqueda de la esperanza desde el arte.



Bernardo Neumann, Sylvina Goerling y Hugo Quintanilla, coincidieron en que en el proceso de selección de las pinturas para compartir con la comunidad estuvo la motivación de aportar una mirada reflexiva y esperanzadora sobre la humanidad y el mañana próximo.



“Yo estoy contento por esta convocatoria y felicito a las autoridades de Cultura y a todos los que hacen posible que se abra este espacio de arte en verano, algo que yo no recuerdo que haya sucedido, que tengamos muestras de arte en vacaciones con muchos artistas que estarán mostrando al público sus producciones”, celebró Neumann.



El artista de 67 años, oriundo de Colonia San Alberto, Puerto Rico, relató que en los meses que llevamos en pandemia ha realizado 30 cuadros de diferentes tamaños y en los que ha experimentado con nuevas fórmulas en la búsqueda del color, la forma y la textura.



“El año pasado tenía muchas actividades programadas, las que eran en Europa se suspendieron a partir de marzo e incluso antes de que el virus llegué acá, ya conocidos y amigos que viven allá me advertían que se venía fea la mano. Yo como estoy dentro de la población de riesgo me cuido, me replegué en mi taller, me puse a trabajar, a experimentar con acrílico y la reacción de químicos como el tíner y el aguarrás, que a veces al encontrarse como que explotan y dejan en esa huella, unas burbujas de aire, un encuentro que es a la vez unión y batallar, es algo mauy bello de ver. Yo sigo aprendiendo, yo me sigo sorprendiendo con las posibilidades del arte”.



Neumann expondrá siete cuadros que hablan “de la naturaleza, de la fuerza de la vida que hay en cada ser, desde el que puede parecernos más pequeño e insignificante hasta el más grande. Yo elegí estos cuadros porque quiero aportar al que mira algo esperanzador”.



Y añadió, “yo tengo dos grandes pasiones, la pintura y el ciclismo, hoy es a lo que me dedico, y cuando me invitan a esta muestra mi impulso fue poner a los ojos del espectador una mirada de esperanza, claro que en el arte la mirada se construye. Quisiera que las personas vean esa esperanza, esa reflexión que debemos hacernos sobre el cuidado del planeta, de la humanidad, de los animales y también esa conexión con lo trascendente”.



La mujer corpórea

Sylvina Goerling (50) mostrará cuatro cuadros de dos series diferentes, Las Villenas y La ropa tendida.



La arquitecta y artista plástica refleja en sus telas a la mujer cotidiana y sus cientos de tareas. Es esa construcción social del ser femenino y su rol muchas veces relegado, invisibilizado, explotado.



“En esta ocasión seleccioné piezas de esas series, primero para mostrar la fuerza y el empuje de las villenas, las paseras, esas mujeres invisibles que andan cargando mucho peso y que no tienen el reconocimiento social que deberían. Y los otros dos cuadros sobre ropa tendida, es como más universal, porque en todas las sociedades, en todas las clases sociales, la ropa se lava y se cuelga, de la misma manera. Y es casi siempre lavada por mujeres, por las manos y el tiempo de las mujeres”.



La unidad de la serie se da por la técnica de óleo sobre tela y el predominio del blanco, en tanto el color corporiza los rasgos salientes. Cabellos, un pliegue de vestido, el abanico de olores y sabores de la cesta de frutas y yuyos.



Acerca de este camino por la visibilización de la mujer desde el arte, Goerling entendió que “fue algo natural digamos, no es que yo busqué eso, pero a lo largo de mi formación en la plástica y con todo lo que traía desde otros campos de estudio, mi mirada va hacia allí, donde están esas mujeres socialmente invisibilizadas”.



Composición de las emociones

A su turno, Hugo Quintanilla (45) relató que su participación se compone de siete cuadros de tres series: Fractales, Transmutación y Principios Herméticos.



“Cuando me convocaron para esta muestra desde Cultura, no me dieron ninguna directiva o requisito, entonces me puse a pensar en lo que quería mostrar y elegí obras que buscan abrir una esperanza, es eso lo que sentí. Fue un año muy raro y difícil para mucha gente y el desafío es que la persona que va a una exposición y se para frente a un cuadro se lleve algo”.



El artista posadeño que inscribe su obra en la corriente del expresionismo abstracto, sostuvo que en los días de mayor encierro, “surgieron obras donde la búsqueda interpretativa se hizo más patente a través de la imagen, entonces aparece dentro del abstracto algunas formas reconocibles, como unos ojos desorbitados en el desconcierto y la falta de aire del barbijo y otro rostro quizás más alegre y optimista, que va dejando atrás todo esto”.



“En mis pinturas -describió- las emociones, los estados de ánimo y hasta la realidad toman forma por el color y la intensidad, pero luego empiezan a aparecer en la composición algunas formas más reconocibles, formas humanas o no tan humanas que asoman como ojos, bocas”.



La ceremonia inaugural de la muestra, que tuvo lugar ayer desde las 19, contó con la presentación en vivo del músico Ángel Pato García.

Para agendar

Muestra en el shopping

Hasta el 17 de enero estará disponible para visitar la muestra pictórica de Bernardo Neumann, Sylvina Goerling y Hugo Quintanilla. En el primer piso del shopping, ingreso por la puerta principal de Bolívar y San Lorenzo. Gratuito.



De 9 a 21.

Próximas exposiciones