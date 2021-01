Qué ver, leer y escuchar

martes 05 de enero de 2021 | 6:00hs.

El robo del siglo

Online



Basada en hechos reales, un grupo de ladrones lleva a cabo lo que se considera uno de los robos a bancos más famosos de la historia argentina. Cuando la policía hace una redada, descubren pistolas de juguete. Una cinta de Ariel Winograd.



Frankie & Johnny

Amazon, Online



Una cinta clásica de 1991, dirigida por Garry Marshall: Frankie and Johnny. Johnny sale de prisión y consigue trabajo como cocinero en un restaurante, donde conoce a Frankie y hay flechazo. Con Al Pacino y Michelle Pfeiffer.



La cinta roja

Lucy Adlington



A sus 14 años y en su primer día de trabajo, Ella se adentra en un mundo de sedas, tijeras, alfileres y bordados. Pero ese no es un taller de costura normal.

Prisionera en ese campo de concentración, hará de su tarea un nuevo universo.



Papel para envolver verdura

Fabián Casas



Como si nada de lo humano le fuera ajeno, cuando escribe sobre rock, literatura, deporte, cine, filosofía o política, Casas está siempre escribiendo sobre ese delicado hilo invisible que vincula a la gente entre sí y con la cultura de su tiempo.



Anyone

Justin Bieber



Justin Bieber estrenó su nuevo single ‘Anyone’, coescrito y producido por Andre Watt con la dirección visual de Colin Tilley. El artista compartió el tema en un concierto streaming con sus fanáticos y mostró el videoclip.



Booker T

Bad Bunny



El puertorriqueño Bad Bunny arrancó el año con todo. En las últimas horas lanzó ‘Booker T’, tema y video en el que aparece el famoso luchador del mismo nombre. En tan solo dos días, el video superó los 11 millones de visitas.