The Beatles: preparan un documental sobre su historia

martes 29 de diciembre de 2020 | 6:00hs.

Los Beatles parecen la fuente de la juventud. Cuando se cree que sus arcas no resisten una nueva revisión, salen con un proyecto documental que apunta a repensar todo lo que se creía sobre su final, al tiempo que encuentran nuevas maneras de sintetizar su historia y volver a ser el foco de atención en el mundo entero.

Los escasos cinco minutos que dura el adelanto de lo que será el documental Get Back, dirigido por Peter Jackson, fueron un disparo al corazón del fanático.

Los Beatles están reescribiendo su propia historia (la conocida que y la que no conocemos, contada por ellos) a través de 60 horas de material inédito de las sesiones de grabación que (en teoría) habían terminado por descomponer la dinámica interna del grupo –un proceso que había comenzado durante el período White Album-, y que culminarían casi un año después, con Paul McCartney rompiendo el pacto de silencio más público de la historia. Las imágenes que nos muestran echan por tierra todo atisbo de pelea, discusión y malentendido los días que duraron las sesiones.

Incluso el estudio de Twickenham, donde mudaron sus operaciones con fines documentales, parece luminoso en comparación al galpón frío y lúgubre que se deja ver como cárcel creativa en la película Let it be, hasta ahora la única ventana al proceso de composición de la banda más grande de la historia.

Get back llegará en agosto de 2021 para darle un final feliz a una película que duró menos de diez años y que trascendió su tiempo para encerrarse en la memoria emotiva y personal de cada oyente.