martes 29 de diciembre de 2020 | 6:00hs.

En una entrevista con “la sexta”, Leo Messi, confesó que a veces le gustaría ser anónimo para poder llevar una vida más normal junto a su familia.

En un momento de la charla aseguró: “Me gusta estar con mi familia. Disfruto todo y tengo la gran suerte de poder pasar mucho tiempo con ellos”, dijo.

Asimismo, hizo referencia a que, a veces, su vida no puede ser tan privada y eso le afecta un poco: “A veces me gustaría ser anónimo y poder ir al supermercado, al cine, a un restaurante sin tener 300 ojos que miren lo que estás haciendo. Soy un privilegiado pero a veces me gustaría pasar desapercibido”.