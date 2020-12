La historia del Chipero Vip: de vendedor ambulante a dirigir su propia empresa

miércoles 16 de diciembre de 2020 | 12:04hs.

Agustín Fernández vivió su momento de fama en el 2019 cuando se dio a conocer su historia, un joven vendedor de chiapas que recorría las calles del centro posadeño vestido de traje y corbata.



Tras un año de sacrificio, Agustín dejó de recorrer las calles como vendedor ambulante y trabaja elaborando recetas de su antiguo jefe pero en su propia chipería.



Desde sus inicios como vendedor de golosinas hasta ser un fuerte referente en la industria de la chipa, el joven comerciante dialogó con El Territorio y repasó toda su historia desde que llegó a Misiones.



¿De dónde sos y cómo llegaste a Misiones?

Yo vine de Buenos Aires en 2016, hice un viaje de óseo y tomé la determinación de mudarme en 2018. Llegué con un montón de expectativas de estudiar música.



Ya tenía un plan de cómo sobrevivir de cómo terminar la carrera pero fueron modificándose las cosas de forma que no lo esperaba. La vida me obligó a tener que trabajar de vendedor ambulante.



Necesitaba dinero hasta conseguir un trabajo y así fue como comencé vendiendo golosinas en los colectivos.



¿Cómo surgió la idea de vender vestidos de Smoking?

Fue una idea en conjunto con un amigo, el me dio la recomendación, en su momento él vendía en Buenos Aires. Vendía juguetes para chicos vestido de traje y eso llamaba la atención.



No era común ver a un vendedor ambulante vestido así y dije ‘podría implementarlo acá’ pero no tenía ni zapatos, de a poco fui comprando la indumentaria y a medida que fui trabajando un poco mejor me fui comprando diferentes trajes.



Tuviste tu momento de fama ¿Cómo impactó eso en las personas?



No sabía que podía generar tanto impacto. La gente me saludaba, me pedían fotos y comenzaron a aparecer nuevas ofertas laborales pero yo estaba enfocado en lo que quería y no me movía de eso.



Hoy contas con tu propia chipería ¿Qué te llevó a tomar esa iniciativa?



El proyecto surgió a medida que fui vendiendo, no estaba planificado en ningún momento, en realidad yo quería seguir trabajando y terminar los estudios. Se fueron dando las cosas gracias a que tenía una buena relación con el dueño de la chiperia donde antes compraba la mercadería.



Le propuse la idea de que yo agregue vendedores y así empecé a formar un grupo con los mismos chicos que trabajaban conmigo quienes traían otros chicos más. Se armó un grupo tan grande, que el espacio en el que trabajamos quedó chico, entonces con unos ahorros que tenía decidí alquilar este local y masomenos acondicionarlo con lo que pude.



El 10 de febrero abrí el local pero el 20 de Marzo tuve que cerrar y eso fue un golpe muy duro. Fue un nuevo desafío pero creo que lo más importante que ninguno se contagió de nada pudimos llegar hasta esta instancia sanos. Mientras haya salud cualquier aspecto es modificable



Te tocó vivir momentos muy duros en los que siempre salis adelante ¿Qué recomendación le das a los vendedores en este año tan difícil?



Serenidad, no hay otra forma de salir del conflicto. Si vos salis de la serenidad se te bloquean muchos aspectos y perdes la capacidad de resolver los problemas, yo creo que siempre hay una salida.