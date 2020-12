Carlitos Okulovich ganó la última fecha del Turismo Nacional

domingo 13 de diciembre de 2020 | 13:36hs.

Luego de diez años, el obereño Carlitos Okulovich (Honda Civic) volvió a la victoria en la Clase 3 del Turismo Nacional y ganó la octava y última fecha del Turismo Nacional que se disputó en el Autódromo Internacional de San Juan Villicum.

Okulovich, quien no ganaba en la Clase 3 desde el 4 de abril de 2010 en La Rioja, sumó la sexta victoria en Clase 3.

José Manuel Urcera volverá a pintar el 1 en los laterales del Honda Civic del equipo Larrauri Racing. El rionegrino finalizó cuarto y esa posición le alcanzó para consagrarse por segunda temporada consecutiva.

En la partida, Urcera se colocó al frente de la fila sin inconvenientes, en tanto que Diego Ciantini y Alfonso Domenech se ubicaron como escoltas. Y mientras el Pace Car interrumpía la prueba por distintos despistes, Julián Santero ingresaba a boxes con una falla eléctrica en su Toyota Corolla.

En el relanzamiento, Urcera, Ciantini y Domenech se encolumnaron en las primeras posiciones, pero Carlos Okulovich superó al de Pergamino unos metros más adelante y se ubicó como nuevo tercero.

En la sexta vuelta, los comisarios deportivos le avisaron a Ciantini que tenía que realizar un Pase y siga por falsa largada y Okulovich trepó al segundo sitio. El de Balcarce, en tanto, regresó al pelotón en el 23° lugar.

En el noveno giro, el misionero comenzó a buscar la punta de la carrera y pudo ejecutar la maniobra con el Honda Civic del Chetta Racing, y unos metros más adelante, Domenech hizo lo propio y quedó como nuevo escolta. Sobre el final, Matías Muñoz Marchesi también dio cuenta de Manu, quien se enfocó en terminar para celebrar la corona.

Ayer se cumplieron 10 años de su corona en la Clase 3 del TN y no lo había podido celebrar porque se quedaba sin chances de pelear por un nuevo título, pero hoy Okulovich cerró de la mejor manera su temporada en el TN con una victoria que le permitirá pintar el 5 en la próxima temporada.

“Muy contento, agradecido a Guillermo Chetta a todos los chicos del equipo que me entregaron un gran auto, pudimos cerrar de la mejor manera esta temporada tan particular. Esto es para todos los sponsor y en especial para mi familia para mis hijos para Nico, para Lujan y para mi esposa Lujan que me alientan desde casa. Quiero felicitar a Manu Urcera por su campeonato”, afirmó un emocionado Okulovich.