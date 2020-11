“Tengo la esperanza de que esté con vida y miedo a la vez, de que la esté pasando mal”

sábado 28 de noviembre de 2020 | 0:57hs.

“En la calle algunas personas me dicen ‘tu papá mató a tu mamá’ y eso me deja mal, claro que sí. Me enfurece, me indigna, sobre todo porque hasta que no haya certezas sobre dónde está o qué le hicieron nunca voy a dejar de sospechar de todos, así sea de mi padre, de mis parientes, de la Policía y hasta de las autoridades que no se ocupan de buscar la verdad pese a que ella era una persona pública. Me niego a pensar muerta a mi mamá. No, eso nunca, sin indicios que demuestren lo contrario no voy a dejar de creer que está viva”.

Joaquín Reis Scher (32) es hijo de Delia Nancy Scher (50), considerada una personalidad en la ciudad de Jardín América por su condición de organizadora de grandes eventos y fiestas públicas, que hace tres años desapareció después de un viaje que supuestamente hizo hacia Posadas.

Por primera vez hizo público sus sentimientos y sospechas relacionadas al misterio que rodea el caso de su mamá. Habló de la relación con su padre, Pedro Reis, a quien la Justicia llegó a investigar por las versiones dispares que dio en el inicio de la investigación pero de quien actualmente está distanciado, al igual que con muchos familiares directos con quienes prácticamente no tiene contacto.

Durante la charla exclusiva reiteró su deseo de saber la verdad sobre lo ocurrido pero consideró que para ello las autoridades deben impulsar una investigación profunda apuntando principalmente a los contactos de su madre en redes sociales.

En su intención de encontrar a su mamá, Joaquín se animó a revelar una identidad: Robert Germánico. Una persona que detrás de un perfil con ese nombre en Facebook tenía contacto diario con su mamá y posterior a la desaparición nunca más notó actividad en el muro. Cree que es la pista para llegar a ella.

¿Después de tres años, qué opinas de lo que se hizo para encontrar a tu mamá?

Y siento que no se hizo nada. Tres años pasaron y seguimos en el mismo lugar, con nada concreto, ni una pista que nos lleve hacia algún lado para saber qué pasó, si se fue sola como se dijo en un primer momento o estamos hablando de que le hicieron algo, pero en ese caso creo que hubo planificación con varias personas involucradas y manos expertas para ocultar un cuerpo sin que aflore alguna pista.

Eso me llena de rabia porque mientras tanto no puedo confiar en nadie. Para la gente mi papá es el culpable, me dicen en la calle ‘tu papá mató a tu mamá’ pero no hay pruebas de nada, y si pienso con profundidad digo que ella era una persona pública, que estaba rodeada de personas que de alguna manera tienen poder, que toman decisiones y no solamente a nivel local, sino también provincial y en ese contexto creo que todos pudieron haber tenido motivos para hacerle algo, hasta sus parientes, todos.

Cada cosa que escuché o vi, que me generaban dudas o sospechas, lo denuncié ante las autoridades.

¿En el contacto con Delia alguna vez la notaste preocupada, angustiada, disconforme?

Nunca interpreté que tenían problemas (con Reis) o ella tenía intención de dejar la casa. Todo lo contrario. La había visto personalmente semanas antes de su desaparición, tomamos mate y siempre con el mismo semblante, la misma actitud, aunque debo reconocer que no eran de contar sus cosas, eran conservados en casi todo.

Ese día pasamos bien, estuve alrededor de 40 minutos y volví a casa, porque no vivo en Jardín América.

Recuerdo claramente el día en que papá me llama y dice que mamá se había ido, que no regresaba desde hacía un par de días. Me habló de que se escribía con otro hombre, pero no pensé en la gravedad de la situación.

Ella era de viajar, le gustaba, por eso primero lo tomé como que se fue algunos días y regresaba, porque mi actitud era esa cuando era más joven, de estar acá ahora pero mañana me instalaba en Córdoba por ejemplo, por una cuestión de vivir de manera distintas, hacer cosas distintas. Pensé que si se fue por voluntad propia, regresaría.

¿Cuándo te diste cuenta de que era más grave?

Me di cuenta del tenor de la cosa una noche que fui a la casa de ellos y estaba la Policía haciendo la prueba de luminol. Dije no, acá está pasando algo y después todo lo que pasó con papá, las sospechas, las investigaciones en los que era el apuntado, sus versiones encontradas cuando declaró, los testimonios mediáticos de mi tío (César Scher) que me decían que no coincidía con lo que declaraba en la Justicia, y así se fueron sumando tantas cosas que por estas horas el misterio sigue sin resolverse y mi mamá sin ser encontrada.

¿Qué te genera saber que tu papá estuvo o sigue estando bajo sospechoso?

Y molesta, sobre todo porque lo sigue siendo. Para mucha gente le hizo algo y por estas horas pienso que solamente quiero saber la verdad, independientemente de quién es el responsable. No me importa si es pariente, autoridad del pueblo o de una fuerza de seguridad. Nada me importa más que se llegue a la verdad.

Y sobre papá, llegó al punto de pedirme ayuda y te puedo decir que la última persona a la que le pediría ayuda es a mí. Me pidió que le saque el teléfono a mamá para que acceda y vea con quién se escribía, porque según él se pasaba hasta altas horas de la noche usando la computadora, hablaba por teléfono con alguien de manera amigable, decía. Por eso digo que no puedo confiar en él ni en nadie hasta que se llegue a la verdad de lo que pasó. Me distancié porque presiento que me ocultan cosas.

¿Por qué creés que a la verdad puede llegarse a través de Facebook y WhatsApp?

Cuando accedo al Facebook de mamá después de su desaparición, en su mensajería encuentro conversaciones que tuvo con personas a lo largo de dos años.

Una de las personas con las que más hablaba era un árabe que supuestamente es doctor, ella lo trataba de príncipe, él también la elogiaba mucho. Las conversaciones no eran continuas, aunque algunas veces las retomaban.

El otro contacto más frecuente es un Robert Germanico, a quien mamá le contó cosas que pasaron en su vida que ni siquiera yo sabía. Esta persona siempre estuvo tirándole flores, y ella a él.

Relaciono su desaparición con este hombre porque los peritos que revisaron la computadora de mamá encontraron una carta escrita en Word, sin destinatario, pero si lees las conversaciones que tuvo con el contacto Germánico y después la carta, en el primer párrafo ya te das cuenta que habla de esa persona.

Para mi habría que investigar eso. Porque si papá dice que usaba mucho las redes sociales y se quedaba hasta altas horas de la madrugada, esos mensajes marcaron que en un momento se cortaba la comunicación por chat y seguían por otra vía. ¿Por qué no siguieron ese perfil para ver hasta dónde llegaba?

¿Esa otra vía podría haber sido el WhatsApp?

Estoy seguro que sí. Pero la Policía no investigó el WhatsApp porque cuando yo recuperé el teléfono hasta le llegaron mensajes de mi papá que le mandó esa mañana en que ella desapareció y la Policía supuestamente asegura que no hay nada. Pero yo lo escuché.

El 27 de noviembre de 2017 a las 6.30 de la mañana papá le mandó un audio a mi mamá preguntándole dónde estaba: ‘Hola mi amor como estás, estoy acá, ya me levanté, preparé el mate, vas a venir a tomar mate conmigo, por dónde andas’, le dice. Yo soy el único que escuchó ese audio y me arrepiento de no haberlo guardado porque la Policía dice que no está y es súper importante porque mi mamá desapareció entre la noche del 26 y la mañana del 27.

Son dos posibilidades. Una trama armada por mi papá para ocultar algo o realmente no sabía lo que pasó, pero marca una línea de investigación que no se tuvo en cuenta. El momento que más se movió la causa fue cuando tomó la Saic, que hasta mi casa fueron para indagar y saber más sobre mi mamá, sus contactos y actividades.

¿Creés que tu mamá está con vida?

No puedo darla por muerta. Hasta que no haya cuerpo ella no está muerta. Si no está con vida tuvo que haber sido alguien muy profesional para hacer desaparecer un cuerpo, con experiencia suficiente para ocultarlo de tal manera que después de tres años no aparezca.

Es gente que está en el tema y tiene el poder para tapar todo lo que pasó, no se investigó nada o mi mamá la hizo tan bien que desapareció sin que nadie se diera cuenta, eso pienso diariamente.

Tengo la esperanza de que esté con vida y miedo a la vez, de que la esté pasando mal.



El misterio

Nancy Scher habría salido de su casa entre la noche del 26 y la mañana del 27 de noviembre de 2017. Recién el 13 de diciembre su concubino, Pedro Reis, hizo una denuncia por abandono de hogar y su primera versión fue que la mujer se fue con un hombre extranjero al que conoció en las redes sociales. Cuatro días más tarde, enterado de la situación, el hermano de la mujer, César Scher, hizo la denuncia por desaparición de persona apuntando a su cuñado como responsable. Eso motivó que el 27 de diciembre la Justicia ordenara un allanamiento en la casa de la pareja, donde se incautaron los aparatos electrónicos de la desaparecida. También se hicieron pruebas de luminol para buscar vestigios de sangre y se buscó en el pozo negro de la casa, sin resultados positivos. Después, Reis cambió su versión y aseguró que Delia fue secuestrada en Misiones, pero se desdijo cuando tuvo que declarar como testigo ante el Juzgado de Instrucción de Jardín América quien decidió inhibirlo para evitar que vendiera la propiedad en la que vivían.