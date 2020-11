Jardín América se prepara para una temporada de verano distinta

martes 24 de noviembre de 2020 | 21:00hs.

Julia Imbarrato, Secretaria de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Jardín América, contó en diálogo con El Territorio las actividades que se realizarán durante lo que será una temporada de verano atípica, por la pandemia.

Con respecto a lo cultural, Imbarrato comentó que se abrió la inscripción para todos aquellos jardinenses que realicen manualidades, artesanías, confecciones de ropa para ofrecer sus trabajos en la galería Municipal. “El llamado va a toda aquella persona que tiene un emprendimiento propio; me refiero a que no están revendiendo artículos, sino que ofrecen sus propias fabricaciones”, remarcó.

Las inscripciones se pueden hacer de lunes a viernes de 08:00 a 11:00 en la Municipalidad o bien los mismos días en la Biblioteca Rodolfo Marzeñuk de 09:00 a 11:00. La convocatoria va hasta la primera semana de diciembre y una vez que se cuente con todos los inscriptos, se verá la cantidad como para determinar la distribución para que no estén todos juntos.

Depende del número se les dará horarios y días de participación, sábados y domingos tanto por la mañana como por la tarde funcionaría la feria y se evaluará si podrán estar todos los días o habrá rotación de personas para cumplir con el protocolo sanitario vigente.

Con relación al turismo la secretaria municipal se refirió al trabajo que se realiza en el Complejo Municipal “Saltos del Tabay”. Los días habilitados, de jueves a domingos, sostuvo que el ingreso es mayormente de los oriundos de la localidad en un 70% y el 30% de ciudades y pueblos de la provincia de Misiones.

Los preparativos para la temporada de verano 2020/21 tienen su rumbo. “La expectativa que hay es que no lleguen tantos turistas por día para no tener que poner un cupo”, comentó Imbarrato. Aunque esto último cree que no va a ser necesario porque en distintos puntos de la provincia hay ofertas de turismo como también ofrece Jardín América.

Al mencionar la Fiesta Provincial del Turista que se realizaba los meses de enero de cada año, por protocolo no están en los planes la realización para el año que viene, porque lo que caracterizaba del evento era atraer mayor cantidad de gente y debido a la pandemia se quiere evitar la aglomeración. “Posiblemente no se hará el Festival como se venía haciendo y se verá otra manera de llevar a cabo en 2021, tal vez será una edición editada en forma virtual”, cerró.