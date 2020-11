La Corte del Sr. Manga  se desenchufa

martes 03 de noviembre de 2020 | 3:28hs.

El sábado 7 y a través de las redes y la pantalla de Canal 12 se presenta La Corte suena, nueve canciones en formato acústico grabadas por La Corte del Sr. Manga en septiembre. Además, el viernes por la mañana, en la previa los músicos dialogarán con Radioactiva 100.7.



“Personalmente entiendo que nos debíamos el grabar algo superador en formato acústico. Por algún motivo siempre se fue retrasando, pero finalmente lo pudimos hacer y estamos muy felices”, contó el Japo Fleitas. En total serán 30 minutos de un material audiovisual de alta calidad con canciones que forman parte de las playlist de varias generaciones de misioneros.



“Tenemos más de 30 años de escenarios, hemos cosechado muchos triunfos e incontables fracasos, por eso cuando nos miramos al espejo decimos: ‘¡Aguante la Corte del Sr Manga!’”, deslizó el vocalista.



“Nadie mejor que nosotros para saber las oportunidades que dejamos pasar y las cosas que debimos resignar para poder seguir adelante. En este acústico se reflejan años de lucha, se nota que llegó la hora de sentarnos y disfrutar”, completó.



En el amanecer de la década del noventa, el mundillo musical vería nacer un programa televisivo que, por su novedoso formato, marcaría un quiebre determinante en lo que hasta ese momento eran las presentaciones televisivas de bandas y solistas de rock: MTV Unplugged.



La idea de hacer un álbum desenchufado de La Corte nació de la mano del siempre inquieto productor y músico posadeño Marcelo Kuczek, cuya productora Tierra Soñada trabajó en el último álbum del grupo: Bendito Cielo.



“Lo primero que me une a la banda es el amor, la admiración, soy un fan del grupo. Tuve la suerte de conocer al Japo en Buenos Aires, hace muchos años, y me invitó a tocar la armónica con ellos”, arrancó contando Kuczek.



“En Bendito Cielo grabamos e hicimos la mezcla, hice algunos arreglos también. Y de esta experiencia, surgió la idea que le propuse a la banda, de que el próximo disco sea totalmente acústico, al estilo de MTV Unplugged, y que me gustaría pensar el proyecto desde cero, desde lo musical y lo técnico, rescatando las canciones más emblemáticas del repertorio de la banda”, alegó el también músico.



La idea que comenzó a tomar forma a fines de 2019 , en principio se consideró la grabación en un teatro acondicionado y con público hasta que en marzo la situación sanitaria obligó a cambiar de planes.



“La pandemia hizo caer el proyecto original. Al no poder hacerse conciertos en vivo, la opción fue el estudio”, explicó el productor que incluso debió reformar su estudio.



“Tomamos la decisión de tirar abajo una pared para ampliarnos y acondicionarnos para la grabación de este disco acústico. Nos llevó dos meses de trabajo, aprovechamos la pandemia para eso” apuntó Kuczek.



Finalmente las nueve canciones seleccionadas fueron plasmándose desde esa metamorfosis acústica, por fuera del poder eléctrico que tanto las caracteriza.



Para la partida, La Corte contó con algunos invitados que aportaron su magia en distintos tramos del álbum. Alí, cantante de Néctar; Pablo Aguirre en percusión y Alejandro Nanio en saxo son los artistas que se suman, junto a Kuczek y a la vocalista de blues Alejandra Melgarejo en coros.



La saga musical se complementa con una versión audiovisual que muestra parte de la cocina de esta singular experiencia y que verá la luz del público a través del canal de YouTube de Tierra Soñada y en la pantalla provincial del Canal 12.