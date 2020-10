Misiones pone en marcha un plan de 65 millones de pesos para apuntalar al turismo

miércoles 28 de octubre de 2020 | 10:59hs.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad anunció este miércoles la puesta en marcha de un programa de fortalecimiento del sector turístico, para el que se invertirán 65 millones de pesos en distintos programas que buscan incentivar el turismo interno, y apuntalar lo que será la puesta en marcha, en un futuro cercano, del turismo nacional.

Junto al Gobernador estuvieron presentes el ministro de Turismo, José María Arrúa, y el de Hacienda, Adolfo Safrán.

“El pueblo misionero hoy debe solidarizarse, ayudar y acompañar al sector turístico, que es un sector muy importante para nuestra provincia”, explicó el gobernador que detalló como se distribuirán los fondos en tres programas: Precompra Iguazú, Precompra Posadas y Ahora Vacaciones.

El programa Precompra Iguazú incluirá la compra de alojamiento, gastronomía y actividades en atractivos turísticos. Tendrá vigencia desde el 1 de diciembre al 30 de junio de 2021. El Precompra Posadas incluirá beneficios para compras de servicios de alojamiento en la capital provincial desde el 1 de diciembre hasta el 30 junio de 2021.

Y por último, el Ahora Vacaciones que será el de mayor masividad y que incluye la posibilidad de compra de paquetes turísticos con agencias de viajes misioneras. Tendrá precios bonificados al 50% para misioneros que decidan viajar por Misiones. Esto, a diferencia de lo que sucede con los otros programas Ahora es sin importar el medio de pago.

Servirá para contratar paquetes con servicios de alojamiento, gastronomía, transporte, seguros y actividades turísticas. Esto para viajes entre el 1 de diciembre de este año y el 31 de marzo de 2021.

Para quienes quieran adherir a estos paquetes, o para quienes luego quieran acceder a más información, pueden hacerlo a través del sitio oficial de ventas del Ministerio de Turismo viajapormisiones.com

Según lo detallado por el gobernador, la inversión total se distribuirá en una inversión de 15 millones de pesos para el Ahora Vacaciones; unos 10 millones de pesos en 94 aportes no reintegrables para agencias de turismo; unos 20 millones de pesos para la compra a futuro del destino Iguazú; unos 5 millones de pesos para la compra de servicios a futuro en Posadas; unos 10 millones de pesos para 1000 aportes no reintegrables para autónomos de Iguazú y otros 5 millones de pesos para desembolsos no reembolsables para empresas y servicios de eventos.

Trabajando codo a codo

El Gobernador explicó que esto es “resultado de las reuniones de los efectores del área turística y gastronómica de toda la provincia, cada uno con sus particularidades”, y agregó que “en ese diseño, la provincia va a continuar acompañando como lo venimos haciendo en estos meses”.

“Decidimos trabajar con recursos provinciales en un esquema abarcativo y que le de la posibilidad de reactivarse al sector turísticos para cumplir con las expectativas de este año y fortalecer el trabajo del año que viene”, explicó el Gobernador, que además indicó que el objetivo principal de estas medidas es dinamizar la economía de la actividad turística, sostener la cadena de valor, incentivar la resiliencia del sector y fortalecer el empleo, los estímulos y la liquidez del sector turístico de Misiones.

Por su parte, el Ministro de Turismo José María Arrúa afirmó que se trata de “una inversión única e histórica, que hace el gobierno de la provincia en el sector turístico, para las empresas”.

“Misiones invierte desde hace algunos años mucho en promoción y posicionamiento del destino. Y siempre se marcó al turismo como política de estado. Y si siempre fue importante el rol del gobierno, pero en este momento es imprescindible”, remarcó Arrúa

Y agregó que “vamos a seguir trabajando y ampliando la oferta. Estamos preparándonos para lo que viene. Este programa, si bien sirve para la resistencia de este momento, es también para prepararnos para el futuro”.