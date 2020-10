“Siempre intuí que no eran mis verdaderos padres”

martes 27 de octubre de 2020 | 3:30hs.

“Desde muy chico, diría que desde siempre, sentí que algo no estaba bien en casa, que yo no encajaba del todo, que no pertenecía a ese lugar”, describe el músico y docente posadeño Raúl Medina (41) acerca de la intuición extraña, inexplicable -adjetiva- que le llevó a descubrir que es adoptado.

Esa verdad, que fue el primer paso en el derrotero por conocer su origen, ramificó en interrogantes para los que aún no halla respuestas.

“Aunque siempre dudé de que mis padres eran realmente mis padres biológicos, sólo me enteré de la verdad hace unos diez años. Fue un pariente que me contó. Entonces le pregunté a mi madre, porque mi papá tiene una enfermedad muy parecida al alzheimer, y ella me dijo cosas a medias, datos que no cerraban”, detalla en una charla con El Territorio.

Al recordar su infancia junto a sus padres Gladis Acosta y Juan Manuel Medina y su hermana menor, señala: “Crecí en una familia común, normal digamos. Mi hermana sí es hija biológica, ella nació seis años después de que yo llegara. Mis padres nunca hicieron diferencia de cariño ni de nada. A ellos los amo igual que a mi hermana, pero esto que sentía y que todavía siento va más allá de todo, es como una conexión invisible con una persona que no conozco pero que presiento. Para quien no esté en esta situación puede que suene fantasioso, pero es muy real el sentimiento”.

Rememoró un viaje con una delegación del barrio que hizo a los diez años a Córdoba y que lo marcó. “Yo extrañaba a mi mamá, pero no a mi mamá adoptiva, que en ese tiempo tampoco sabía que era mi madre adoptiva, pero yo extrañaba a mi madre, a una persona que ni siquiera sabía que existía, es algo muy fuerte y difícil de poner en palabras, la cosa es que nunca pude olvidarme de esa sensación”.

La búsqueda

Con la breve información que recolectó de su familia más el contenido de su partida de nacimiento, Medina con el apoyo de su esposa Mariela Swiderski, indagó sobre las firmas en el documento.

“Mi madre me dijo que nací en una clínica por calle Rioja, en la partida de nacimiento consta como que son mis padres biológicos y hay un médico (ya fallecido) que firma, entonces ya no me quedaron dudas de que se trató de una apropiación”.

Según la investigación particular, “de esa adopción irregular participó también una conocida partera que también ya falleció. Después me entero, por datos de gente que me ayuda en la búsqueda, que el médico que trabajaba en una clínica privada y la enfermera partera que trabajaba en el hospital trabajan coordinados, lo que hicieron fue una apropiación”.

Medina, que es parte de las bandas La Chupetona, actualmente en un impasse, y Gurí Akahata, indica que justamente para una presentación como músico fue a Buenos Aires hace unos ocho años, “en esa ocasión me acerqué a Abuelas de Plaza de Mayo para hacerme una prueba de sangre, ese día llegué tarde, pero a los meses, de esa organización mandaron a Posadas un equipo que nos hizo la toma de muestras a los que no pudimos ir a Buenos Aires. El resultado fue negativo con los datos de los perfiles genéticos que ya tienen, pero eso no quita que en un futuro si alguien me está buscando se haga también una muestra y podamos encontrarnos”.

Además de integrar el archivo del Banco Nacional de Datos Genéticos. Hace poco se realizó otra prueba de ADN para un banco de datos internacional. Al mismo tiempo, difunde su testimonio por redes sociales (Raulho Med, en Facebook), sobre todo en páginas dedicadas a la búsqueda de personas perdidas y a personas que investigan sobre su identidad.

“A veces hay gente que me reprocha, ‘pero si a vos tus viejos te criaron bien’, y yo los quiero, me cuidaron. Claro que la relación ya no es la misma porque algo se quebró y porque cuando busco respuestas del otro lado hay silencio. Yo creo que mi madre sabe más de lo que me dice y las preguntas que tengo son muchas: ¿nací realmente el día que festejo mi cumpleaños?, ¿nací en Posadas, nací en una clínica o en el hospital?, ¿cómo llegué a la familia?, ¿cómo fue que el médico me anotó como hijo biológico de quienes no son mis padres biológicos?”, enumera.

“Yo soy padre de dos niñas y un hijo en camino. Tengo una familia, ellos también son mi impulso para completar mi historia, porque también mis hijos tienen derecho a saber la verdad. Yo espero que si alguien sabe algo me contacte, yo no sé si fui un bebé apropiado por la dictadura. Mi fecha de nacimiento según el documento es el 10 de julio de 1979, pero sí estoy seguro de que mi adopción fue irregular, ilegal y que los que intervinieron cometieron un delito”, expresa y aclara: “Yo estoy en la etapa de búsqueda de información, reconstruyendo mi historia, no puedo probar nada aún, pero de a poco se van dando algunas certezas, lo único que quiero es la verdad”.



Derecho a la identidad

En Argentina se instituyó el 22 de octubre como Día Nacional del Derecho a la Identidad en homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo y su lucha por recuperar a niños y niñas apropiados durante la última dictadura cívico-militar.

Además, en ese camino, en 1992 se crea la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), un órgano autárquico que tiene como objetivo superior velar por el cumplimiento de los artículos 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto a identidad y documentación.

Para saber más se puede visitar la web argentina.gob.ar/derechoshumanos/conadi.