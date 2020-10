A 10 años del asesinato de Carballito: "quedamos sujetos a la impunidad"

lunes 26 de octubre de 2020 | 17:47hs.

Se cumplen este lunes 10 años del crimen del ex intendente y comunicador social de San Vicente Héctor Carballo de cuatro balazos cuando iba en su Renault 12 rumbo al trabajo. Dos tiros fueron en la espalda y los restantes en la cabeza antes de las 10 de la mañana.

"La causa luego que sobreyeron al único imputado no tuvo otra novedad al respecto porque no hubo otra línea de investigación, fue después de ese allanamiento que falló por las mismas torpezas de la Policía, hicieron que así ocurriera. Era lo único que se había hecho, hacia esa persona estaba la investigación", dijo este lunes Clelia Carballo a El Territorio, la hija de Héctor.

"Eso fue al principio de la investigación, creo que para el 2013 ya había sido sobreseído el único detenido", dijo Clelia, que adelantó que por estos días recordarán a su padre con audios del programa que conducía y en donde el popular Carballito denunciaba los hechos de corrupción. Clelia también tiene un programa radial.

"El sobreseimiento no se dio por inocencia sino por falta de mérito porque procedió mal la policía", se lamentó Clelia, que también milita en la política y es quien moviliza o intenta movilizar la causa para que el crimen de su padre tenga resolución y no quede en la impunidad.

"Nosotros antes y después del sobreseimiento hicimos varios planteos, antes incluso no había la figura del querellante sino que yo me presentaba como actor civil en la causa y era mucho más difícil todavía, no había juez penal acá (San Vicente) era un subrogante y la causa iba y venía... no había un juez a cargo de la causa porque estaban subrogando. Y cuando uno iba a hablar con el juez no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Fue un tiempo en lo institucional que dejó mucho que desear en ese sentido, la falta de un juez designado", dijo Clelia.

"Como familia hicimos muchos planteos que fueron desviados por la justicia", aseguró Clelia. "Mi padre recibió amenazas antes de ser asesinado y solicitamos que se agregue al expediente, que se investigue porque tenía que ver, lo amenazaron de muerte y lo terminan matando...".

"Nosotros hicimos todo lo posible dentro de nuestras posibilidades, hablábamos con el fiscal, después por cosas que no nos cerraba solicitamos el apartamiento del mismo fiscal... es decir, movimos lo que teníamos que mover... pero ese sobreseimiento de la única línea de investigación hizo que nada tenga valídez", se lamentó la hija del ex intendente acribillado en su auto.

"Otra línea de investigación nunca hubo, no quisieron nunca abrir otra línea", dijo y aseguró que la Justicia nunca hizo nada para esclarecer el asesinato de Carballo.

"Fue un crimen político, uno más en la provincia. Lo que nos queda es que lo que están detrás de esto se debiliten y caigan por su propio peso. Quedamos sujetos a la impunidad y eso no puede seguir pasando", exclamó. "El tiempo dirá quiénes estuvieron detrás del asesinato de mi padre", cerró.