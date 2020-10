Reclama asistencia para su hija de 2 años que fue abusada

lunes 26 de octubre de 2020 | 9:37hs.

Se quiebra al recordar el calvario que padeció su pequeña, quien tenía apenas dos años y medio cuando fue abusada por el concubino de su hermana mayor, al cuidado de quien quedaba cuando su mamá se iba a trabajar.

La denuncia contra Jonathan S. (25) fue radicada el 4 de junio del año pasado ante la Comisaría de la Mujer de la localidad de 25 de Mayo, expediente que se tramita en el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá.

En diálogo con El Territorio, la progenitora cuestionó que el acusado no haya sido detenido, al tiempo que reclamo asistencia psicológica para su pequeña.

“Cuando hice la denuncia me dijeron que iba a venir una psicóloga para atender a mi beba, pero hasta hoy estoy esperando. Ella está traumada, escucha una moto y corre hasta donde estoy para decirme que viene Yony (el acusado) y se pone a llorar”, graficó.

Según la mujer, meses antes de la denuncia se separó del padre de la criatura y por ello todas las mañanas llevaba a la beba a la casa de su hija mayor para que la cuidara mientras trabajaba.

Al respecto, mencionó que “de golpe no quería ir más a la casa de la hermana. Decía: ‘Yony malo… Yoni malo’, por la pareja de mi hija mayor. Entonces le pregunté a la mayor si pasaba nada y me dijo que no, que a veces nomás le retaban si hacía macana. Pero la beba no quería ir y le tenía que dar caramelos para que se quede en la casa de la hermana”, precisó.

En shock

En tanto, la denunciante recordó que el 1 de junio del año pasado buscó a su hija de la casa de la hermana y por el camino la pequeña le manifestó que quería hacer pis, tras lo cual manifestó que no podía porque le dolía.

La madre volvió a su casa y tras revisar a su hija notó signos de abuso, que luego la propia víctima relató con sus palabras.“Entré en shock, me puse a llorar y me dieron ganas de hacer justicia por mano propia. Hasta pensé en agarrar un cuchillo, pero eso hubiera sido mucho peor para mi beba”, reconoció.

Y agregó: “Yo venía de una separación muy conflictiva y capaz que el marido de mi hermana pensó que no me iba a preocupar por mi beba, pero se equivocó muy feo”.

Indicó que su hija mayor y el acusado no tienen hijos y mantienen una relación conflictiva, al extremo que se separaron por lo menos cuatro veces.

“No sé si él no la tiene amenazada, pero sospecho”, alertó la progenitora.

Asimismo, a partir del relato de la pequeña se podría inferir que los abusos se habrían perpetrado en ausencia de la hermana mayor.

“Yo la llevaba temprano y se quedaba en la cama de ellos, pero cuando le pregunté a mi beba me dijo que Yoni le tocaba cuando la hermana se iba a tomar el té con pan, o sea que estaba desayunando”, explicó.

De todas formas, al decir de la madre, hasta el momento el expediente judicial no avanzó demasiado. “En el juzgado dicen que todo es lento por la pandemia, pero ya pasó más de un año y el violador sigue haciendo su vida normal”, reclamó.