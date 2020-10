El gobernador entregó subsidios, herramientas y maquinarias en Alem

miércoles 21 de octubre de 2020 | 20:58hs.

El Gobernador Oscar Herrera Ahuad vistó Leandro N. Alem y entregó elementos de trabajo para colaborar con la tarea de emprendedores de la localidad en claro gesto de apoyo y dando continuidad al impulso a la producción como política de Estado.

Puso en manos de Marcelo Horacio Dacher, presidente de la Comisión Organizadora de la Fiesta de la Navidad, diez reflectores led de 300 Watts, una máquina dobladora de hierros y una máquina roladora, ambas de uso profesional y dos máquinas de coser industriales Overlock de cinco hilos para colaborar con los preparativos de lo que será la próxima Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral que se realizará en esa localidad.

Durante la visita el Gobernador recorrió el predio y se interiorizó sobre el trabajo de los voluntarios, artesanos y técnicos que colaboran con una de las festividades más emotivas y tradicionales de Misiones. Además, dijo que “hoy el desafío está en la creatividad”. También agradeció a los organizadores por seguir manteniendo esta tradición “pero a la vez por seguir alimentando esa inocencia de nuestros niños misioneros que no entienden de tiempo. Por eso esto hay que hacerlo, porque tenemos que pensar en ellos, son inocentes, y en su inocencia tienen la posibilidad de mirar y de construir su futuro. Ese niño sigue pensando, queriendo el regalito de navidad”, explicó Herrera Ahuad a los presentes.

También, hizo entrega al intendente de Alem, Waldemar Wolenberg, de luminarias led para el alumbrado público y lámparas para la adecuada iluminación de avenidas y plazoletas lindantes al predio donde se realiza el evento.

Por otra parte, en lo que fue una tarde intensa de trabajo, se entregó asistencia financiera a un proyecto metalúrgico y semillas a productores locales. Herrera Ahuad aseguró que “lo que nos trajo hasta ahora este tiempo difícil, fue la responsabilidad social. En vez de cruzarnos los brazos hoy estamos entregando una ayuda humilde, sencilla a emprendedores. De eso se tratan estos tiempos, de no resignarse, de mirar hacia adelante, de poner lo que ponemos siempre los misioneros: inteligencia, creatividad, trabajo y solidaridad”.

La Cooperativa Leandrito fue otra de las beneficiadas por las entregas de la jornada de hoy con asistencia financiera para la adquisición de tachos lecheros. “Si uno no viene acá, si no viene nuestro responsable del área financiera de nuestro Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial a caminar acá esto no sirve, nosotros no podemos esperar que ustedes vayan a nuestras oficinas a decirnos que necesitan luminarias o una máquina de coser, porque esa es nuestra forma de gobernar y lo seguiremos haciendo de esta manera”, concluyó.