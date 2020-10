Claudia emocionada al recordar su humilde niñez

miércoles 21 de octubre de 2020 | 4:01hs.

La tercera semana de MasterChef Celebrity logró un momento muy emotivo, de la mano de Claudia Villafañe, quien al presentarle su plato al jurado, Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, su historia de vida cosechó lágrimas, propias y ajenas.

“¿Quién te enseñó a vos a preparar el pollo?”, le preguntó el conductor del reality, Santiago del Moro.

Y ella recordó su humilde origen y su familia: “Como dije la otra vez, yo vivía con mis papás y mis abuelos maternos. En un cuarto dormíamos los cuatro: mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Mis abuelos dormían en el cuarto de adelante. Todo el día se veía la cocina. La cocina era muy chiquitita. Siempre cocinaron ellos. Eso era algo natural, normal”.

Tras escuchar a la participante, Martitegui apreció el amor con el que Villafañe elaboró su menú y su halago movilizó hasta las lágrimas a Claudia. “Recién dije que en la tercera semana tenían que estar cocinando mucho mejor. Vos me hacés creer que en la tercera semana estás usando cosas y haciendo cosas que no sabías hacer. El puré está súper rico, está muy bien y podría estar en un restaurante”.

Haciendo fuerza para no llorar, la ex mujer de Diego Maradona le contestó: “¡Ay, gracias! Me dijeron que no llore. Dalma me dijo que no tenía que llorar, que me tenía que divertir. Pero la primera semana la pasé mal, sentí, cómo me dijo Germán ese día, que podía dar más que una bruschetta. Yo me lo tomé bien lo que me dijo, no me lo tomé mal, porque me lo dijo para engancharme más con la cocina y para poner más de mí, y que ahora me diga que un puré de hinojo, que nunca lo había hecho, estaba para un restaurante, me emocionó”.

Identificado con la historia de vida, Donato tomó la palabra para hacerle una devolución sobre su plato, pero la emoción no lo dejó hablar hasta que finalmente recuperó la calma para hacerlo. “Claudia, estoy seguro que... Ay, una cosita. Te iba a decir que… Que en esa casita había mucho amor. Vivir todos juntos y aprender las cosas de la vida. ¡Perdón!”, expresó el chef, sin contener las lágrimas

Al verlo sensibilizado, Del Moro indagó: “¿Te emocionaste, Donato, por algo?”. Y De Santis reveló detalles de su propia vida familiar, que lo llevaron a empatizar con Villafañe: “Nosotros vivíamos en un lugar que era un establo y con un alambre, una cortina, dividíamos el cuarto de noche con la cocina”.

Conmovida, Claudia agregó: “En la cocina que yo hablo entraba una sola persona, era un cuadradito. Y el baño era con una ducha que tenías que correr una cortina. Cuando me hablan de que viajé, sí, pero vengo de una familia trabajadora”. Y Donato De Santis concluyó su relato con emoción: “Nosotros no teníamos baño. Era fuera. No era un baño afuera. Era afuera”.