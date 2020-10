Guerra busca “cambiar las cosas” desde la oposición

martes 20 de octubre de 2020 | 5:00hs.

Desde que comenzó la cuarentena obligatoria en la Argentina, Maximiliano Guerra se ha manifestado en contra del manejo que el gobierno nacional está haciendo de la pandemia del coronavirus. Sin poder dar clases de baile de manera presencial desde mediados de marzo, fue una de las personas que se acercaron hasta el Obelisco para la marcha opositora del 12 de octubre pasado. Y no lo hizo solo: llegó al microcentro porteño en el vehículo conducido por Patricia Bullrich, presidenta del PRO. En esa marcha multitudinaria, nadie respetó el protocolo de distanciamiento y se puso en riesgo la salud un gran número de personas.

En diálogo con Antonio Laje en el programa de América, Antes de mañana, el bailarín contó que está trabajando en política junto a Bullrich, se refirió a la posibilidad de ocupar un cargo público en el futuro y manifestó: “Dicen que la marcha del 12 es mala pero la del 17 es buena. Entonces, parece ser que hay una marcha que infecta y otra que no”, dijo, pasando por alto que en la movilización del 17 no hubo quema de barbijos.

“Estoy trabajando en política activa. Estoy al lado de Pato Bullrich porque creo que necesitamos que todos aportemos algo para poder cambiar las cosas”, señaló Guerra. Al ser consultado si aceptaría integrar una lista para ocupar un cargo público, respondió: “Si mi lugar para poder ayudar es tener un cargo, quizás. Pero no sé, eso es el futuro”, señaló en respaldo del partido que gobernó entre 2015 a 2019 dejando un tendal de pobres, inflación y desempleo. “Fui porque me llama el corazón, me brota esa necesidad de pensar en la gente. Te podría decir mil motivos: la libertad, la democracia, la república.