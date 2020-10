Gallardo: "No tenemos jugadores en oferta, no creo que se vaya ninguno más"

lunes 19 de octubre de 2020 | 17:39hs.

El entrenador Marcelo Gallardo aseguró este lunes que en River Plate no hay "jugadores en oferta" y no cree que "se vaya ninguno más", ya que el club de Núñez transfirió recientemente al defensor Lucas Martínez Quarta a la Fiorentina de Italia.



"Los jugadores tienen el valor que merecen más allá de las cuestiones que estamos viviendo, pero no creo que sigan yéndose jugadores, esperamos eso, hemos conformado un buen equipo", sostuvo el DT "millonario" en rueda de prensa virtual, en la previa del partido ante Liga de Quito por la Copa Libertadores.



Gallardo consideró que "si hay jugadores que tienen intenciones de irse será evaluado, como pasó con (Juan Fernando) Quintero y (Lucas) Martínez Quarta, la verdad es que los jugadores son requeridos porque tiene buenos rendimientos y juegan en un buen equipo".



"Pero de ahí a que haya algo real, es otra cosa: no hay nada formal, ninguno se sentó conmigo a decirme que tiene una posible salida, entendemos la situación que se vive desde lo económico, pero debemos enfocarnos en el tema del partido de la Copa", dijo Gallardo antes del encuentro de mañana, en el cual River buscará un triunfo para asegurarse el primer lugar en el Grupo D.



En cuanto a posibles compras, dijo: "no hemos incorporado porque entendemos la situación del club y estamos trabajando con chicos de la casa, con juveniles, estamos mirando para adentro".



Consultado sobre la formación titular para jugar mañana a las 21.30 en el estadio de Independiente ante Liga de Quito (puntero del grupo con 12 unidades, seguido por River con 10) Gallardo aseguró que "el equipo va a ser el mismo del último partido, con Paulo Díaz por Martínez Quarta (transferido a Fiorentina de Italia), y vamos a jugar para tratar de lograr la primera posición del grupo".

Así, los once del "millo" para jugar ante la Liga son: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Javier Pinola y Milton Casco: Ignacio Fernández, Enzo Pérez y Nicolás de la Cruz; Julián Álvarez, Rafael Borré y Matías Suárez.



"A Paulo lo veo mejor para como estamos jugando nosotros, Robert (Rojas) jugó en buen nivel el año pasado pero ahora a Paulo lo veo mejor para no tocar mucho el equipo y darle la confianza a un jugador importante y de selección", analizó el "Muñeco" Gallardo.



En cuanto al tema de jugar de local por la Liga Profesional en el River Camp, indicó: "no tengo confirmación oficial ni negativa oficial. Tampoco me dijeron nada los directivos, pero imagino que van evaluar todas las condiciones en estos días".



Sobre el torneo local, el entrenador se mostró feliz con el regreso del fútbol argentino: "Estamos contentos de que vuelva la actividad, creo que entre tantas dificultades han intentado ser coherentes dentro de las posibilidades que había".

"Podemos opinar de diferentes cosas, pero lo importante es que empiece, eso es algo bueno y para nosotros los objetivos son siempre los mismos, competir y tener el deseo de ganar una competencia local que no pudimos lograr", señaló.



Además, explicó por qué no pudo lograr ese título local: "Algunas veces pudimos dar pelea, como el campeonato pasado y por cómo jugamos hubiera estado bueno lograrlo. Y en otras ocasiones no pudimos porque privilegiamos la Copa Libertadores".



En referencia a los cruces de octavos de final de la Libertadores expresó que "una vez que entrás en esa fase y empezás a eliminarte directamente, toque quien te toque, siempre será complicado, hay muchos equipos parejos".



"Hay equipos que se hacen fuertes en la eliminación directa y después de casi seis meses sin jugar es relativo el análisis. Los equipos argentinos tienen jugadores con rebeldía ante la situación que estábamos sometidos, y se dio así: en su mayoría están clasificados", añadió.



El plantel se entrenará esta tarde en el River Camp de Ezeiza y luego quedará concentrado en el Faena Hotel de Puerto Madero, a la espera del partido ante la Liga de Quito.



Además de los posibles titulares, quedarán concentrados: Enrique Bologna, Germán Lux, Robert Rojas, Fabricio Angileri, Bruno Zuculini, Leonardo Ponzio, Cristian Ferreyra, Jorge Carrascal, Lucas Pratto, Federico Girotti y Lucas Beltrán.



Por otra parte, siguen con tareas diferenciadas por sendos inconvenientes musculares sufridos días atrás los laterales derecho del equipo, el juvenil Elías López y el paraguayo Jorge Moreira, quienes tienen al menos para dos semanas más de recuperación.