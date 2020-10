Dvicio habló del beso entre Lali y su novia

domingo 18 de octubre de 2020 | 6:00hs.

A días de su ruptura con Santiago Mocorrea, el apasionado beso entre Lali Espósito y la modelo venezolana Alejandra Efímer, se hacía viral. La cantante sorprendía a todos con una grabación casera donde amagaba con besar a Andrés Ceballos, cantante de la banda Dvicio y lo terminaba haciendo inesperadamente con su novia que está justo al lado. Si bien Lali aseguraba que el beso no fue dedicado a nadie en particular, por primera vez uno de los protagonistas de la escena salió a hablar.



Andrés, el novio de la modelo con el que habían involucrado sentimentalmente a Lali, no se guardó nada. “Me encanta porque cada uno lo recibió de una manera completamente diferente, algunos no entendían, otros aplaudían pero era un poco jugar con lo inesperado”, dijo en un vivo con Lizardo Ponce para Fans en Redes, sobre las repercusiones y reveló el detrás de escena: “Estábamos cenando y surgió la idea. Viste que Lali terminó con su pareja y ya empezaron a decir lo del beso del videoclip y a inventar historias entonces dijimos: vamos a darle una vuelta a esto, completa. Y por ahí fue y lo subimos, esas cosas que tampoco las piensas mucho. Nos gustó, nos apeteció”.



Sobre el comentado beso entre ellos en el videoclip del cantante, que despertó las alarmas de sus fanáticos, Andrés admitió que previo a la escena estaba muy nervioso pero que el profesionalismo de la cantante lo hizo relajarse.



“Es increíble que un beso en el 2020, el año de la locura, vale que es entre dos mujeres pero no deja de ser un beso y tiene como 5 millones de views en dos días, una locura”, cerró.