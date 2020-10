San Pedro: trabajan para la detección temprana de la dislexia

Desde la Fundación Mírame, de San Pedro, vienen realizando actividades a fin de generar conciencia sobre un frecuente trastorno de aprendizaje; la dislexia. Una de las iniciativas tiene que ver con brindar información y herramientas de detección temprana a las familias y docentes, por ello más allá de brindar el servicio de atención clínica realizan charlas virtuales con la participación de especialistas en el tema.



La preocupación surge porque los alumnos que sufren dislexia, de no recibir atención adecuada y adaptaciones curriculares, quedan fuera del sistema educativo, por lo que en la Fundación Mírame, trabajan cuatro psicopedagogas a fin de abordar la temática con el interés, compromiso y respeto que requiere. En esta oportunidad en el marco del mes de la concientización sobre la dislexia, brindaron una charla virtual de la que participó la licenciada Marlene Galván donde trataron "Los Desafíos y Oportunidades en la Dislexia".



Los encuentros virtuales comenzaron en junio, teniendo en cuenta que con la pandemia los alumnos que padecen este tipo de trastornos necesitan orientación a fin de evitar la deserción escolar. “La falta de acompañamiento y orientación, es lo que nos preocupa, nuestra idea es la detección temprana, antes de los ocho años. El 70% de nuestros pacientes padecen este trastorno, la detección tardía hace que vengan dañados emocionalmente porque no leen, no aprenden a leer y repiten el primer ciclo y eso significa primero recomponer la autoconfianza y luego el tratamiento que tiene que ver con la conciencia fonológica y la comprensión lectora” explicó a El Territorio, psicopedagoga, licenciada Yesica Luciano de Olivera.



Con este panorama, la Fundación ofrece estas herramientas para que, tanto las familias como los docentes, puedan detectar el trastorno a tiempo, que resulta más complejo cuando el alumno ingresa al nivel medio. “Cuando se trata de estudiantes de la secundaria, significa un enorme desafío, las escuelas adaptan los contenidos curriculares, vemos que nuestra orientación es muy bien recibida y hay un trabajo muy positivo por los docentes a fin de mantener al alumno dentro del sistema, aprendiendo y participando, eso nos llena de orgullo, ya que hace un tiempo atrás la continuidad escolar no ocurría”, destacó Luciano de Olivera



En cuanto a la atención clínica, una vez se detecte el problema, así sea por parte del docente o la familia, se realiza una evaluación neurocognitiva que permite el diagnóstico para dar continuidad con el tratamiento, que consiste básicamente en adaptaciones curriculares. Este trabajo es realizado de forma conjunta, por cuatro profesionales en el área de forma coordinada con los docentes.

