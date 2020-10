Nación levantó la suspensión y los vuelos regresarían este fin de semana

martes 13 de octubre de 2020 | 5:00hs.

Y argumentó: “Estamos preparados para recibir en lo inmediato, porque además hay ya boletos vendidos, y una vez que arranca se empieza a mover. Por ejemplo, un empresario que tuvo que viajar por negocio ya requiere otros servicios, como alojamiento. Creemos que para el turismo, la apertura de los vuelos será una gran dosis de optimismo y esperanza”.





Atractivos locales al tope en el feriado El fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural mostró buena afluencia de turistas.



Los Saltos del Moconá, la Cruz de Santa Ana y el Salto Berrondo fueron los atractivos destacados. Oscar Degiusti, subsecretario de Marketing y Promoción de Eventos, afirmó que “hubo preferencia de desplazamientos hacia la zona Centro y El Soberbio-Moconá”.



Tal como ocurriera el último fin de semana largo (del 14 al 17 de agosto), “el desplazamiento a los atractivos se observa los domingo y lunes”.



En diálogo con Acá te lo contamos, destacó que los Saltos del Moconá el domingo a las 14 llegó al cupo máximo que permite el protocolo, de 500 personas.



Otro destino destacado fue la Cruz de Santa Ana y hubo buena concurrencia a las Termas de Oberá y Berrondo.

Las expectativas ante el regreso de los vuelos de cabotaje priman entre los sectores económicos misioneros. Es que ayer se publicó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que determina las nuevas características del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de Covid-19 y en el que se habilita el transporte interurbano e interjurisdiccionalDe esta manera, se supo que desde el Ministerio de Transporte de la Nación se están arbitrando las medidas para que desde este fin de semana arranque nuevamente el movimiento de aviones en el país, incluida la provincia de Misiones.Tras el anuncio días atrás del regreso del transporte aéreo, el gobernador Oscar Herrera Ahuad había confirmado a El Territorio que “Misiones aceptará los vuelos”, aclarando que los pasajeros deberán “tener pasaporte sanitario para ingresar a la provincia. Realizaremos los controles necesarios en cada aeropuerto”.La determinación de la fecha aún no se oficializó, pero las estimaciones marcan que desde este fin de semana estaría la resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) que autorice el retorno.Más allá de esto, las empresas ya se encuentran vendiendo los pasajes y reprogramando aquellos vuelos que aún no pueden salir, como el que estaba previsto para ayer entre Ezeiza y Puerto Iguazú. El precio de los pasajes (ida y vuelta) ronda los 10.000 pesos por persona.En tanto, el protocolo de Aeropuertos Argentina 2000 para Iguazú fue presentado el último viernes y desde la Provincia aseguran que las terminales aéreas se encuentran acondicionadas sanitariamente para que se pueda retomar la actividad sin mayores inconvenientes.De acuerdo a lo consignado por Télam, el Ministerio de Transporte comenzará a trabajar desde hoy para lograr que el próximo fin de semana comiencen a operar los vuelos regulares en el país.En ese sentido aclararon que será “siempre con los pasajeros establecidos por el decreto, que permite movilizarse al personal esencial establecido y a quienes deban hacer tratamiento médico con acompañante”, aunque advirtieron que “estas categorías pueden ser ampliadas por la Jefatura de Gabinete”.En tanto, José María Arrúa, ministro de Turismo de Misiones, señaló que se aguarda por la emisión de la resolución de la Anac para el retorno de los vuelos a la tierra colorada que, en una primera instancia, recibirá al personal esencial, trabajadores de la salud y para visitas familiares.“Había un vuelo programado de Aerolíneas para hoy (por ayer), pero todo está condicionado a partir de la resolución de la Anac que, según dijeron, saldría esta semana y a partir de allí volverán los vuelos, en función de la demanda en la compra de pasajes que se dio en el Hot Sale, en la precompra que lanzó el Ministerio de Turismo de la Nación días atrás y la cantidad de pasajeros en el vuelo, ajustándose a los protocolos sanitarios”, afirmó Arrúa a este matutino.Y estimó que el arribo de aviones se podría dar para este fin de semana. “Será de manera gradual y experimental, una prueba piloto para lo que será la segunda instancia de vuelos para el turismo nacional, que podría darse para mediados de noviembre o primeros días de diciembre”, anticipó el funcionario.Por su parte, Oscar Degiusti, subsecretario de Marketing y Promoción de Eventos de Misiones, indicó que los dos aeropuertos de Misiones “están preparados, con los protocolos que ya conocemos y se aplican en los ingresos a la provincia”.“No creo que de entrada viajen turistas por todo el país, creo que va a ser como pasó en otros lugares del mundo: primero familiares, gente que va a hacer negocios, personal esencial. Pero es la manera en que también de a poco se va reactivando una de las patas en el sistema turístico, que es el transporte”, puntualizó.Al mismo tiempo apuntó que “los protocolos están, a nivel nacional están definiendo qué día arranca y en qué provincias. Ya se sabe cuál sería la ruta, porque como Aeroparque está en reparaciones, saldrían de Ezeiza y por lo que tengo entendido, más adelante volverían algunas low cost desde El Palomar. Acá estamos preparados”.De igual forma, Arrúa sostuvo que la provincia está preparada para la recepción de vuelos, al ajustarse los protocolos sanitarios en los aeropuertos de Posadas y Puerto Iguazú.Indicó que la normativa es importante para terminar de definir algunos detalles del protocolo. “Para arribar a la provincia tendrán que contar con el certificado Covid negativo y realizarse el testeo rápido, pero aún resta definir si ese testeo lo tiene que solventar el pasajero o la empresa del vuelo. También, sobre el uso de la aplicación Misiones Digital para hacer un monitoreo del pasajero y tener datos de la trazabilidad, en el hipotético caso que haya un contagio, pero hasta el momento quedó demostrado que las actividades focalizadas que autorizó Provincia no provocaron contagios”, manifestó.Más allá de las formalidades, el sector turístico se encuentra a la expectativa. Si bien se estima que en primer término los viajes serán por negocio o para la visita de familiares –antes que por turismo–, los alojamientos, hoteles y comercios gastronómicos ven con ojos positivos esta apertura.Desde el sector turístico, puntualmente, destacaron la postura del gobierno misionero de acompañar la decisión nacional, haciendo hincapié además en el funcionamiento que está teniendo el turismo interno, de forma gradual y con un ritmo de recuperación sin pausa.“Cuando se activa uno de los componentes del sistema turístico, también cambia el ánimo, uno es más optimista, porque se sabe que a partir de ahí comienza de a poco el movimiento. Pasó lo mismo con las primeras pruebas de turismo interno, se empezó con los parques, y hoy va funcionando bien. De a poco la gente va viendo donde ir, respetando los protocolos”, dijo Degiusti.