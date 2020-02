Sábado 29 de febrero de 2020 | 05:00hs.

La canción de amor de Lady Gaga con mucho rosa

Lady Gaga lanza un nuevo tema de amor.

La artista estrena hoy Stupid Love, y sus fanáticos ya especulan sobre la letra y el nuevo disco.

Lady Gaga lleva cuatro años sin estrenar música nueva y desde hoy se conocerá su nuevo single, una canción que está siendo promocionada con una cartelería noventosa y mucho glamour color de rosa.

Según los rumores, la canción habla de un nuevo amor de la cantante. “Eres lo que he estado esperando, tengo que dejar de llorar, nadie va a entrar si no abro la puerta”, dice el inicio de la letra que se dio a conocer en las redes pero que Lady Gaga no confirmó hasta el momento.

La artista planeaba casarse hace un año cuando terminó su relación con el manager Christian Carino. Después de la ceremonia de los Oscar se la relacionó con el actor Bradley Cooper. Se la vio con varios candidatos hasta que finalmente mostró a su nuevo novio en las redes, el empresario Michael Polansky para el que podría estar dedicada esta canción.

El último disco que editó Gaga fue Joanne en 2016, en 2018 estrenó la banda sonora de la película con Cooper, A Star Is Born.