Sábado 18 de enero de 2020 | 05:00hs.

Eminem lanzó su nuevo disco con un sample de Spinetta

Eminem lanzó por sorpresa su 11° disco de estudio, Music To Be Murdered By. El álbum incluye grandes invitados, líricas que van de las drogas a los atentados terroristas y hasta un sample de Luis Alberto Spinetta.

Un sample es un recorte de una canción insertado en un nuevo tema, que no siempre es reconocido con facilidad al oído, pero que legalmente en Estados Unidos se debe incluir en los créditos. En este caso, Eminem utilizó una parte de “Peteribí”, una canción de Pescado Rabioso de 1973 para hacer “Stepdad”.

El rapero usó la misma melodía pero cambió la letra a su sentido opuesto: en lugar de cantar “amame peteribí, ama siempre”, rapea: “yo odio a mi padrastro, así que esta noche estoy diciendo, chau chau padrastro”.

En los créditos de “Stepdad” se pueden leer los nombres de Marshall Mathers (Eminem), sus productores, y Luis Alberto Spinetta, Black Amaya y Carlos Cutaia. Music To Be Murdered By fue lanzado hoy sin previo aviso junto al videoclip del primer corte de difusión, “Darkness”, y Eminem lo promocionó a través de sus redes sociales.