Misiones: once días sin nuevos casos de Covid-19

Domingo 12 de abril de 2020

La provincia de Misiones no registra nuevos casos de coronavirus desde el 31 de marzo, cuando la madre del joven de Puerto Iguazú (segundo confirmado) también dio positivo en el test de Covid-19. De esa manera, fue una jornada más sin casos sospechosos y hasta ayer habían transcurrido once días sin nuevos infectados. Los test se realizan hace más de dos semanas en el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi) que funciona en el Parque de la Salud de Posadas, y según indicaron desde el Ministerio de Salud de la provincia se hacen al menos unos 20 por día.En el último boletín epidemiológico dado a conocer ayer detalla que son 169 los casos descartados por nexo epidemiológico establecido y estudiado. Mientras, son 63 los casos desestimados y se mantienen como el viernes nueve personas en aislamiento en su domicilio y otras 815 ya lo concluyeron.Por su parte, los tres pacientes infectados continúan con el tratamiento. Los dos de Iguazú están internados en el Samic de esa localidad y el posadeño se someterá mañana a los últimos estudios para recibir prontamente la externación.El ex intendente de El Soberbio Elio “Coleco” Krysvzuk es investigado por unos audios que serían de su autoría, en los que asegura que el hombre fallecido el viernes en la localidad a raíz de complicaciones respiratorias tenía coronavirus.Según se supo, se cumplió con la orden de allanamiento en el domicilio de Krysvzuk para secuestrar el celular y los dispositivos electrónicos que habrían sido utilizados para difundir a algunos pobladores de la información falsa. No obstante, no se obtuvieron resultados dado que el hombre no estaba.Tanto el fallecido como su mujer dieron negativo en las pruebas para Covid-19 que se les tomaron por protocolo.