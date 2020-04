El 66% de pymes no pudo pagar sueldos

Domingo 12 de abril de 2020

En cifras 88% De las pymes misioneras admitió que su actividad quedó paralizada tras la cuarentena por el coronavirus que sigue el país, según el relevamiento de la CEM.

La Confederación Económica de Misiones (CEM), presidida por Alejandro Haene, realizó un reciente sondeo entre diversos sectores empresariales de toda la provincia y registró una fuerte afectación por la paralización de trabajos que se dieron a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio desde el 20 de marzo.Según la entidad empresarial hay un 88% de la actividad económica misionera que se frenó a causa de la cuarentena para enfrentar al coronavirus. En tanto, otro dato preocupante reconocido fue que la mayoría (un 44%) de las empresas no lograron cancelar la totalidad del sueldo de marzo a sus empleados. Y un 22% ni siquiera pudo otorgarlo. Así, la gran mayoría de las firmas (un 66%) registró problemas en el pago de sus trabajadores. Sólo un 37% dijo que lo pudo pagar en su totalidad.Ante esta falta de efectivo, el 91% de las empresas encuestadas dijeron no tener acceso a las líneas bancarias instrumentadas por la Nación para superar la crisis ge Entre los principales inconvenientes a la hora de acceder a las ayudas impulsadas por el gobierno: a) al 25% de las empresas no les ofrecieron o no pudieron contactarse con el banco, b) el 18% de ellas no se encuentran en condiciones de asumir un crédito a la tasa propuesta; c) un 15% a ninguna tasa y d) al 13% de los encuestados solo les ofrecieron por los sueldos liquidados en el banco y no por el total de la nómina como indica la normativa.Mayoría micropymeEl 42% de las empresas encuestadas manifestó que tenían entre 1 y 5 empleados. Por rango de nómina: el 80% de las empresas cuentan con hasta 25 trabajadores, el 16% posee entre 26 y 100 empleados y el 4% supera los 100 trabajadores.En tanto se apuntó que los sueldos correspondientes al mes de abril son un tema preocupante y ya forma parte de la agenda de los empresarios: el 88% tiene pensado solicitar como medida la reducción de contribuciones patronales (para menos de 60 empleados) siempre y cuando la Afip lo permita.En una comparación entre sectores, sin dudas el sector turismo y gastronomía fue el más afectado por la crisis actual. El 100% no se encuentra en actividad en el contexto actual acatando las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio.El sector comercial apareció como el segundo sector más afectado con un 95% de afectación por la cuarentena. En este rubro, sólo el 29% de las empresas pudo pagar los sueldos de marzo en su totalidad.