“Misiones encontrará oportunidades de mercados”, dijo Herrera Ahuad

Miércoles 5 de agosto de 2020

Y concluyó: “Creo que es para celebrar que se haya llegado a un acuerdo y ahora quedará la negociación con el Fondo Monetario Internacional que creo que va a ser más dura inclusive que con los bonistas, porque la que se viene ahora es exigir políticas económicas concretas respecto al gasto, dólar y una serie de cuestiones que tiene que ver con el funcionamiento del país. Me parece que esa discusión va a ser mucho más difícil”.





Opinión Un plan económico era impensable sin el acuerdo Por Adolfo Safrán Ministro de Hacienda de Misiones Tras varios meses de negociaciones intensas con los acreedores se llegó a un acuerdo que despeja en gran parte el horizonte económico argentino. Permite liberar recursos que iban a estar comprometidos al pago de los servicios de la deuda para que puedan ser aplicados a la salud, a la educación y a la recuperación federal de la economía. Este acuerdo permite ponderar el valor de lo que significa ser una provincia desendeudada y la necesidad de ser responsables al contraer empréstitos para un Estado. En los años 2016 y 2017 abundaban las ofertas de créditos internacionales y nacionales al Estado Nacional y Estados Provinciales, no dejarse tentar y comprometer seriamente a generaciones futuras dieron las fortalezas para atravesar los cimbronazos de esta pandemia con mayor resistencia. El acuerdo del Estado Nacional establece quitas y reprogramaciones de deudas, es un excelente paso hacia adelante que además restablece las relaciones con el Tesoro de Estados Unidos y es muy posible que el 4 de septiembre, el gobierno cierre el canje con un altísimo nivel de adhesión. Resta cerrar el acuerdo con el FMI y la abultada deuda contraída entre 2018/2019, que es posible que el gobierno nacional pida un stand by pero que termine en un posible programa largo acompañado con medidas para mejorar el clima de inversiones y de regulación para el desarrollo del sector privado. Lo que sigue, será la puesta en marcha de un plan económico que era impensable sin el acuerdo logrado.

“Resolvimos una deuda imposible” El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que el acuerdo con parte de los acreedores externos implica resolver “una deuda imposible” en medio de “la mayor crisis económica” y de una pandemia, a la vez que permite recuperar “autonomía de decisión”, por lo que “ahora está despejado el horizonte”. El presidente también llamó a los empresarios a “comprometerse” para desarrollar sus negocios, ahora con un mejor escenario. El mandatario destacó que “ahora está despejado el horizonte” y le pidió a los empresarios que “se comprometan a poner al país de pie”, ya que tienen un “mejor escenario” para proyectar sus negocios. Por su parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró ayer por la tarde que el acuerdo es “inclusivo y sostenible”, al tiempo que consideró que el nuevo entendimiento que el Gobierno negociará con el Fondo Monetario Internacional (FMI) debe ser “bien distinto” al firmado en 2018. Según el titular del Palacio de Hacienda, el acuerdo de la deuda con los acreedores externos permitirá “quitarle al sector público la situación de asfixia” y “generar condiciones de certidumbre y previsibilidad”. Para el funcionario, el acuerdo de reestructuración de deuda que se alcanzó con los grupos mayoritarios de bonistas “implicó un esfuerzo importante de todas las partes”, ya que “no existe un acuerdo perfecto”, pero aclaró que “era necesario para darle una plataforma de despegue a la economía”. Por otra parte, indicó que las expectativas del gobierno es que habrá “una participación muy alta” de bonistas en el canje de deuda.

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y diversos economistas de la provincia celebraron el acuerdo conseguido durante la madrugada de ayer por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán con los bonistas internacionales.“El acuerdo logrado es una clara muestra de la gestión y el trabajo responsable que nos da a todos los argentinos esperanzadoras expectativas y la certeza de inserción al mundo”, escribió el gobernador en su cuenta de la red social Twitter, y agregó: “Misiones en particular encontrará oportunidades de mercados por la vigorosa reactivación económica que propiciamos en este tiempo”.En tanto, el analista económico Christian Buteler indicó en diálogo con El Territorio que “es un buen acuerdo en el sentido de que la peor opción era no llegar a un acuerdo, es una buena noticia. Por lo menos despeja uno de los tantos problemas que Argentina tiene, gana tiempo al no tener próximos vencimientos que cancelar y va a ayudar a rearmar la economía. Este canje serviría para salir del default y eso es muy positivo, tanto para Argentina en general, como para los participantes de la economía, como empresas que hoy necesitan refinanciar sus deudas y no es lo mismo hacerlo con un país en default que en un país que tiene su deuda al día”, añadió.Al tiempo que manifestó: “Argentina sigue manteniendo los mismos problemas que tenía. Lo que pasa es que si a eso le sumábamos estar en default, la salida iba a ser muy difícil. Se tienen grandes problemas que resolver pero por lo menos esto no los agrava”. Por su parte, el economista Raúl Karaben determinó que “era necesario que el gobierno de alguna manera llegara a un acuerdo, es muy necesario para el país. No podemos seguir en default, porque se nos cierran las puertas en todo sentido, así que era sumamente necesario y conveniente”.“Para los bonistas es un muy buen acuerdo, porque el gobierno terminó cediendo a lo que los bonistas pedían”, dijo.