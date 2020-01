Mensaje buena onda de Giannina a Osvaldo

Martes 14 de enero de 2020

Muchas veces circularon rumores de romance entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo. Incluso, hasta Jimena Barón, ex mujer del deportista devenido en cantante, alimentó la versión. El tiempo pasa y la hija de Diego y el futbolista siguen construyendo su amistad lejos del qué dirán.El domingo, Daniel celebró sus 34 años y Gianinna le dedicó un tierno mensaje en su cuenta de Instagram. “¡Feliz vuelta al sol, amigo de mi alma”, comenzó la empresaria en las palabras que le escribió en sus historias de la red social.“¡¡¡Deseo que sigas siendo muy feliz!!! Sigo creyendo en vos, ¡rompela en esta nueva etapa! ¡Te quiero muchísimo!”, completó la joven, haciendo referencia al regreso de Osvaldo al fútbol argentino.“¡Gracias, amiga! Te quiero infinito”, le respondió el delantero, quien el sábado firmó su contrato con Banfield por un año con una cláusula de rescisión a los seis meses. “El objetivo es no lesionarme, ja. Tengo buena onda con Julio (César Falcioni), el grupo es bárbaro, lo que me da muchas ganas de laburar. Me tengo mucha fe”, comentó el deportista.