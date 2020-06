Media distancia: advierten por dificultad para cubrir costos

Martes 9 de junio de 2020

La transporte de media distancia de la provincia prevé una recuperación lenta. Según afirmó Juan Manuel Fouce, titular de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Caemtap), estiman que en el regreso a la actividad habrá sólo entre un 10 y 20 por ciento de demanda, movimiento que no permitirá cubrir los costos fijos que tiene el sector, como el combustible y el salario para el personal del transporte.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 precisó: “Estimamos que habrá una circulación muy baja en los próximos meses, una vez que desde el gobierno provincial y nacional nos den la autorización para volver. En este sentido, sólo habrá un 10 o 20 por ciento de ocupación y ese porcentaje restante repercutirá en la situación financiera de las empresas que operan en la provincia”.

Especificó que los principales gastos pasan por el combustible y el toque de andén en las terminales de ómnibus que, junto con el salario, representan los costos fijos que deben afrontar durante el ejercicio de la actividad.

“En un viaje de Posadas hasta Iguazú o viceversa no se puede cubrir los costos porque el movimiento del vehículo se hace igual, ya sea si no hay pasajeros o viajan diez en él”, ejemplificó Fouce.

“Sabemos que hay una decisión sanitaria de no volver por el momento, tanto en la provincia como en las otros distritos. Somos conscientes del riesgo que implica en materia sanitaria un regreso. Pero estamos analizando la situación porque una vez que volvamos, será muy difícil cubrir los gastos fijos. Hasta el momento resulta costoso abonar los salarios ya que, como no hay movimiento ni demanda, no hay ingresos como consecuencia del parate”, adujo.

En este sentido, y producto de la coyuntura suscitada a raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio, medida para frenar el avance del coronavirus en el país, hay algunas empresas del sector con serios compromisos financieros y, en ciertos casos, analizan para el próximo mes la convocatoria a los acreedores.

“Hay empresas -detalló- que aguardan por soluciones, como la Asistencia del Trabajo y la Producción (ATP), pero no todas pudieron acceder. Es por ello que hay algunas firmas que consideran esa situación, de convocar a los acreedores para el próximo mes”.

“Sin embargo, eso no significa que las empresas quiebren, a menos que así lo consideren porque no pueden seguir, pero todas comparten el rasgo en común de hacer todo lo posible para seguir en pie en este contexto particular que nos toca atravesar”, puntualizó el titular de Caemtap.

Por otra parte, volvió a referirse a lo que será la reactivación de la actividad e insistió en la necesidad de la asistencia estatal.

“Hay algunas empresas que pueden afrontar el salario con el ATP, pero hay otras a las que no les llegó, por lo que pedimos que sea una asistencia pareja para todos”, finalizó Fouce.