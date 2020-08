Matías Suárez dejó atrás un cordón sanitario y viajará a Buenos Aires para sumarse a River

Miércoles 12 de agosto de 2020 | 22:14hs.

Por otra parte, en la práctica de este miércoles se llevaron a cabo circuitos físicos de potencia y velocidad, trabajos técnicos y actividades en dos grupos para los arqueros.







El delantero Matías Suárez regresará en las próximas horas a Buenos Aires para sumarse a los entrenamientos de River bajo las órdenes del técnico Marcelo Gallardo.Suárez no pudo volver antes debido a que se registraron más de 30 casos positivos por coronavirus en un barrio privado de la provincia de Córdoba en el cual se encontraba realizando la cuarentena.Tras dar negativo en el hisopado, el futbolista volverá este miércoles por la noche a Buenos Aires para sumarse a la pretemporada de River, que comenzó el pasado lunes por la mañana en el predio que posee en Ezeiza.De todas maneras, el atacante tendrá que someterse mañana a un test serológico en el River Camp, tal como lo indica el protocolo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), antes de empezar con los entrenamientos.En tanto, aún no se encuentran con el plantel los jugadores Robert Rojas, Juan Fernando Quintero y Ezequiel Centurión, quien dio positivo por coronavirus, pero se irían sumando con el correr de los días.Centurión, de 23 años, publicó un mensaje en sus redes sociales por primera vez desde el momento en que se conoció el resultado de su prueba."Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi, por los mensajes y por la predisposición para que no me falte nada, tanto del club, como de mis vecinos", escribió en su cuenta de Instagram el arquero que esperará su oportunidad detrás de Franco Armani, Enrique Bologna y Germán Lux.Además, añadió: "Gracias a Dios me encuentro en buen estado de salud, y con ganas de volver a entrenarme junto a mis compañeros".