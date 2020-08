Más alumnos inscriptos y buena expectativa por las previas

Lunes 10 de agosto de 2020

Es así que esta instancia de mesas de exámenes tenía fecha fijada, según el calendario académico, para el 7 y 8 de julio pero finalmente fue postergada por la que ahora se realiza hasta el 31 de agosto.

En cifras 1.300 Eran los estudiantes que estaban inscriptos para rendir hasta la semana pasada. Los números finales estarán cerca del 20 de agosto. 18.000 Fueron los alumnos que rindieron y aprobaron sus materias en las mesas anteriores que se dieron del 7 de mayo al 19 de junio.

Hasta el 31 de este mes los estudiantes secundarios podrán rendir las materias que adeudan en las mesas de exámenes, que se desarrollarán en este contexto de pandemia desde la virtualidad a través de trabajos prácticos, ensayos e investigaciones. La fecha de inscripción finalizó el pasado miércoles 5 y hay casi un 25% más de alumnos respecto a la mesa excepcional que se llevó adelante del 7 de mayo al 19 de junio. Así lo aseguró a El Territorio Viviana Escurdia, directora de Educación Secundaria del Consejo General de Educación (CGE).“Estamos sumamente contentos, satisfechos porque no sólo resultó en esa primera prueba que hicimos de esta forma virtual sino porque los chicos se están acercando”, sostuvo la mujer en diálogo con este medio.Escurdia ve un panorama alentador en estas mesas de exámenes y consideró que la expectativa es buena y superior comparando ésta con la anterior en la que aprobaron más de 1.800 estudiantes.Asismismo, Escurdia, añadió: “Esta semana tenemos reuniones con los equipos directivos para ponernos a disposición y acompañar a las familias también, que son muy importante porque son los pilares para que los chicos puedan finalizar la secundaria y otros regular su trayectoria presentándose a las previas”.Sin embargo, pese a que el plazo de inscripciones cerró, Escurdia señaló que las escuelas podrán contemplar seguir inscribiendo durante esta semana a aquellos estudiantes que no pudieron hacerlo por una razón justificable. Hasta la semana pasada había alrededor de 1.300 estudiantes anotados.Como la modalidad a la hora de rendir una materia previa cambió con la emergencia epidemiológica y la suspensión de las clases presenciales, tener un panorama de las evaluaciones llevará más tiempo que el habitual. Por un lado, porque los alumnos requerirán de varios días para finalizar sus trabajos y, por el otro, porque los docentes también requerirán de más tiempo para evaluar a todos los estudiantes y continuar al mismo tiempo con el dictado de clases virtuales.“Creemos que después del 20 de agosto podremos tener un sondeo de la cantidad de chicos que se han presentado. Tenemos la modalidad del trabajo práctico entonces hay un tiempo y un seguimiento, pasa lo mismo con la modalidad del trabajo de investigación que puede llevar varios días, entre una semana o más, destacó.Y en esa misma línea indicó que “hay instancias que el alumno debe cumplir. Por eso hay un acta de acuerdo que deben firmar las familias de que si el alumno no cumple todas las instancias no aprueba la materia”.Respecto a las materias que más adeudan los chicos, contó que siguen siendo lengua y matemática “pero lo que sí nos sorprendió fue que en el relevamiento que se hizo desde el Consejo General de Educación, los alumnos contaban que una de las materias que más les cuesta es inglés”.El lunes 27 de julio más de 400.000 niños y adolescentes matriculados en escuelas públicas y privadas de la provincia volvieron a clases, todavía bajo modalidad virtual. En Misiones, las actividades presenciales están suspendidas desde el 13 de marzo pasado, cuando se declaró la emergencia sanitaria por dengue y coronavirus y hasta ahora no hay fecha fijada para un posible regreso a las aulas.