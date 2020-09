Madre de 5 hijos pide ayuda porque su casa está por caer - El Territorio Misiones

Martes 29 de septiembre de 2020 | 15:30hs.

El asentamiento del barrio Gunther es la muestra de la pobreza en Oberá, con casas a punto de derrumbarse. Muchas familias toman agua de una vertiente contaminada. La historia de Griselda Figueredo es dolorosa.





Con lágrimas en los ojos, Griselda contó que tiene a 5 hijos a su cargo y que cobra la asignación universal, pero que no le alcanza para invertir en mejorar la precaria vivienda dónde vive. La preocupación es que la construcción está al borde de colapsar y teme que caiga sobre algunos de los niños.





Llegó al barrio hace 4 años, donde se ubicó con los niños y vive para dar de comer a sus hijos, además de recibir ayuda de la sociedad para poder vestir y calzarlos. “No me alcanza para comprarles ni siquiera zapatillas nuevas”, explicó Figueredo.

“Varias veces llegaron los asistentes sociales de la municipalidad, sacaron fotos y nos prometieron que iban a ayudarnos con esta casa que se está por caer, pero no llegaron", se lamentó la madre.





“Yo necesito que me ayuden, no que vengan acá a decirme, mamá no tenés que andar pidiendo con tus hijos, pero si no tengo para comer, qué voy hacer”, dijo la joven madre a El Territorio, explicando que está separada del papá de sus hijos y ella sola se encarga de criarlos.





La problemática se repite en otros asentamientos de la ciudad, donde no hay conexiones a las redes de agua potable o de energía eléctrica y en el barrio Gunther se complica aún más por ser una propiedad privada y que hasta ahora no se resolvió el drama de la intrusión.