Luego del viaje inaugural, ajustan detalles del tren metropolitano - El Territorio Misiones

Luego de ocho años el tren de pasajeros volvió a Misiones. Ayer se realizó el viaje inaugural del servicio metropolitano de ferrocarril de pasajeros que unirá Posadas con Garupá.En el primer viaje estuvieron el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, además del gobernador Oscar Herrera Ahuad y otros funcionarios provinciales. La comitiva, integrada también por los intendentes de Garupá, Luis Ripoll y de Posadas, Leonardo Stelatto, abordó la formación en la parada intermedia situada en Miguel Lanús.El Territorio fue el único medio provincial que realizó el viaje inaugural que comenzó a las 16.07 y a las 16.15 arribó a la cabecera del puente internacional San Roque González de Santa Cruz.Son varios los trámites administrativos que deben completarse para que comience a funcionar el servicio del tren metropolitano formalmente. Primero, el Ministerio de Transporte de Nación debe fijar el cuadro tarifario y los horarios de funcionamiento.En el contexto de la pandemia, la Provincia, a través del Ministerio de Salud, debe aprobar el protocolo correspondiente para el funcionamiento del tren, que puede movilizar 100 personas por viaje.Así, la fecha tentativa que maneja la empresa Ferrocarril Casimiro SA es el mes de diciembre, cuando esté lista la terminar multimodal de Miguel Lanús, pensando en que serviría para movilizar a los habitantes de Posadas y Garupá a las amplias playas de esa zona.Sobre el costo de la tarifa, el ministro Meoni adelantó que “la idea es que tanto el tren como los colectivos funcionen de manera conectada y tengan un boleto único que permita la conexión para funcionar de tal forma que los pasajeros puedan tomarse el colectivo hacia y desde alguna de las estaciones de transferencia, sin costos adicionales”.Otra de las novedades sobresalientes relacionadas con la reactivación de las líneas ferrocarriles, tiene que ver con la construcción de una segunda vía en el mismo tramo de 16 kilómetros, con fondos de Nación, de acuerdo a lo que anunció el ministro Meoni, “para poder darle mayor frecuencia, que me parece que es importante”.El funcionario nacional afirmó asimismo que el gobierno nacional “tiene la voluntad de recuperar los trenes de cercanía, que circulan desde las capitales hacia otras localidades facilitando a quienes están más lejos y deban viajar a la capital para hacer trámites o ir al médico. Muchas veces no tener un medio de transporte significa un costo adicional que las personas no pueden afrontar”.