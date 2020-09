Los municipales de Oberá rechazaron otra propuesta y continúa la huelga - El Territorio Misiones

Mañana, miércoles, se realizará la misma medida de fuerza sin dejar entrar a contribuyentes al edificio comunal y se analiza una marcha por el centro de la ciudad. En las últimas horas el Ejecutivo ofreció 2.000 pesos más a la propuesta de ayer, lunes, lo que exasperó aún más los ánimos.Los trabajadores municipales, que desde el lunes dejaron sin los servicios básicos de recolección, barrido y limpieza a la comunidad, solicitan un aumento del 15 por ciento al sueldo básico y 10.000 pesos no remunerativos.Cabe recordar que en la mañana del lunes los gremios ATE y UPCN fueron recibidos por la Defensora del Pueblo y los concejales obereños y ambos sectores públicos dieron el apoyo a los trabajadores que tienen un bajo sueldo. Luego se reunieron con el Ejecutivo para después, en asamblea, rechazar la propuesta.El intendente Carlos Fernández había ofrecido el aumento del 15 por ciento al sueldo básico y 3.000 pesos no remunerativos, a lo que hoy agregaron 2.000 pesos más llegando a 5.000 en negro, pero fue desestimado porque no se acerca al pedido inicial.