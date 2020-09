Los hijos de la guerra, un regreso a la orfandad y una reparación necesaria - El Territorio Misiones

Lunes 14 de septiembre de 2020 | 06:30hs.

Por Silvia Godoysociedad@elterritorio.com.ar

Marcos Pryszczuk Docente, historiador

Nació en Aristóbulo del Valle, Misiones en 1978. Egresó de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales como profesor y licenciado en historia. Da clases en el nivel secundario y superior.

En agosto publicó La otra batalla después de Malvinas.

Para saber más sobre la publicación ingresar en FB

@editorial Duken



“(...) Fuimos relegados de la sociedad argentina, de los gobiernos militares, de los gobiernos que vinieron. Yo… vine mal psicológicamente y no hubo respuesta del gobierno, de ningún gobierno. Fuimos negados. Fuimos los ‘loquitos de la guerra, así nos llamaban, ‘locos de la guerra’”.El que habla es un ex combatiente de la guerra de Malvinas. Encarna en su relato el adverso escenario que encontraron los soldados sobrevivientes del conflicto bélico con el Reino Unido en su retorno a casa.El testimonio está plasmado en el libro La otra batalla después de Malvinas. Los ex combatientes misioneros y sus primeras asociaciones, del historiador y docente Marcos Pryszczuk.Publicado por la editorial Dunken, el texto indaga sobre la herida abierta de una guerra de la que pasaron ya casi 40 años. Se circunscribe a la realidad de los veteranos misioneros que debieron superar el abandono, la invisibilización y el prejuicio en el camino hacia el reconocimiento de sus derechos. Interpela, además, la actitud del Estado y de la sociedad, de entonces y del presente, y de viejas y vigentes deudas.En entrevista con El Territorio, el autor explicó que la investigación le llevó varios años. “La idea era abordar este tema porque veía que hay un cierto vacío en las publicaciones académicas sobre qué sucedió luego de Malvinas en Misiones. Qué pasó con esos soldados cuando volvieron. Y como toda investigación, no está cerrada”.Resaltó que fue sustancial para el resultado de su trabajo el hecho de que se trata de un período de la historia reciente, que tuvo acceso a fuentes orales, a documentos que integran las colecciones familiares y también a los artículos periodísticos.“La prensa dio voz a los ex combatientes en estos años, yo cito en mi libro fuentes periodísticas, pero en el ámbito académico Malvinas no se abordó mucho en Misiones”.El fin de la guerra que devino en la caída de la dictadura militar y el retorno de la democracia trajo un tiempo en que salieron a la luz los crímenes de lesa humanidad. “Estos crímenes ocuparon un lugar primordial y la cuestión Malvinas quedó en un cono de sombras, eso pasó en los primeros años hasta que los ex combatientes comenzaron a organizarse para poder hacer oír sus reclamos”.Los soldados encararon un retorno al continente con “instrucciones explícitas de silencio”, una peregrinación por la más inmensa de las soledades.“Cuando estaban en combate eran nombrados héroes, la sociedad se pronunciaba activamente sobre el valor de estos jóvenes que fueron a luchar por una causa nacional. La sociedad misionera contribuyó a la causa con donaciones. Los soldados en Malvinas entonces no sabían que la guerra iba a abrir la puerta al regreso a la democracia, no sabían tampoco que todo el peso de la derrota caería sobre sus espaldas, que la sociedad los iba a ignorar, que el Estado los iba a abandonar”.En el retorno, la tierra que fuera hogar se convertiría en una nueva trinchera, una batalla por sobrevivir a los traumas, a las secuelas físicas y psíquicas, a la pobreza, a la falta de oportunidades.“Los ex combatientes debieron unir fuerzas, la primera asociación que logró personería fue la de Ex Soldados Combatientes en Malvinas Alfredo Gregorio. Las asociaciones fueron la manera que encontraron para visibilizarse, para mostrar lo que estaban pasando, para lograr ayuda y para demandar reconocimiento histórico”, enumeró el investigador.Un censo con fecha de 2015 registra 453 veteranos misioneros, sin embargo, este padrón está en permanente construcción y las asociaciones realizan una contribución fundamental a su actualización, consignó.El libro será presentado formalmente el año que viene en abril, “por la pandemia pensé que es mejor hacer la presentación en una fecha significativa como es abril y espero que puedan estar presentes los veteranos, sus familiares, personas del ámbito académico y todos los que me ayudaron a que este libro sea posible”.La publicación -dijo Pryszczuk- busca generar un espacio de reflexión acerca de cómo se construye la memoria colectiva, sobre sus voces y silencios. A la vez, es una aproximación a las realidades de los veteranos hoy y un material disponible para su utilización en las escuelas.“En este tema, como en toda la historia reciente de Misiones, hay mucho por explorar. Para mí Malvinas es un tema muy importante y tiene que darse en las escuelas, porque es la manera de revalorizar a quienes lucharon esa guerra, a quienes murieron allá y a quienes volvieron, también a quienes fallecieron después de la guerra, porque se sabe que fueron muchos los suicidios y las muertes por causas asociadas a la guerra”, subrayó y completó: “Quisiera sobre todo incentivar a los jóvenes a la lectura. Hoy se suele criticar a los jóvenes, que no leen, que no se interesan, pero miremos los adultos qué hacemos desde los ámbitos de la cultura, qué aportamos para que los jóvenes se nutran y también comiencen ellos a ser protagonistas y a escribir la historia”.