Los cinco cambios que el Gobierno hizo sobre la hora en la Ley de Solidaridad

Retenciones a las exportaciones

En la previa del debate en la Cámara de Diputados, Alberto Fernández expresó su deseo de "construir confianza" para que "nadie dude" de los propósitos detrás de la normativa, y habló sobre la incorporación de un nuevo artículo relacionado con las retenciones.



"Contamos con los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley en su actual versión. Pero queremos construir confianza entre todos y todas y que nadie dude de nuestros propósitos sinceros", manifestó el Presidente en su cuenta de Twitter.



Con ese objetivo, se refirió a la incorporación dentro de la iniciativa de un artículo que "disponga que el Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativas". Así, si bien los pequeños productores deberían pagar la misma alícuota de retenciones, el Gobierno buscaría compensarlos con otro tipo de medidas, posiblemente tributarias.



Dólar turista: qué compras quedarán incluidas

El cambio que hizo el Gobierno sobre el impuesto al dólar es un agregado en el artículo 40 del proyecto. Se trata del capítulo que regula ese nuevo tributo. La redacción de la iniciativa daba a entender que las operaciones con tarjeta que se efectuaron este mes y que aparecerán en el próximo resumen estarían gravadas con el impuesto del 30%.



Pero el artículo 40 que obtuvo dictamen de Presupuesto y Hacienda y se votó este jueves en Diputados agregó una exclusión importante. "El impuesto que se establece por el artículo 32 de la presente ley será de aplicación a las operaciones, liquidaciones y pagos efectuados a partir del día siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, con exclusión de las transacciones efectuadas con anterioridad a dicha fecha".



Por lo tanto, las operaciones que ya se hayan efectuado antes de la sanción definitiva de la ley no pagarían el tributo, aunque todavía no hayan ingresado al resumen de la tarjeta de crédito.



Marcha atrás con jubilaciones de docentes y científicos

El Gobierno aceptó en las últimas horas excluir a los maestros, los docentes terciarios y universitarios y a los científicos de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva. Esto quiere decir que las personas que se hayan jubilado en esos sectores quedarán exentas del proyecto de ley del gobierno de Alberto Fernández y por lo tanto no sufrirán la suspensión de la movilidad de sus haberes.



Los maestros y docentes reciben el 82% móvil sobre el ingreso de un trabajador de su categoría en actividad. Con la marcha atrás del Gobierno, los jubilados de las provincias que hayan transferido las cajas recaudatorias a la Nación seguirán con la movilidad.



Baja de impuestos a petroleras y mineras

Con el último aliento, cuando incluso el Ministerio de Economía ya había distribuido el proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, el Gobierno sumó un párrafo al amplio paquete de cambios impositivos: una rebaja a las retenciones que pagan el petróleo y la minería.



Así, los exportadores de crudo y de minerales pagarán, de votarse la ley, un derecho de exportación con un tope de 8% sobre el precio de la venta al exterior, según el último cambio que el Gobierno introdujo en el artículo 49 del proyecto de emergencia.



"Las alícuotas de los derechos de exportación para hidrocarburos y minería no podrán superar el ocho por ciento (8 %) del valor imponible o del precio oficial FOB", se lee en la iniciativa que ingresó al Congreso.



Y agrega que, para estos sectores, "los derechos de exportación se reducirán para bienes cuya producción implique un mayor agregado de valor a partir de los insumos utilizados y el Poder Ejecutivo Nacional desarrollará políticas de estímulo para los productores".

